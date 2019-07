Upgant-Schott (ABZ). – Neue Maßstäbe im Markt setzt laut eigenen Angaben die Wasco GmbH jetzt mit einer technischen Weiterentwicklung von LED-Hallen-Lichtbändern. So ist es dem Unternehmen gelungen, eine Leuchten-Effizienz von 190 Lumen pro Watt (lm/W) zu erzielen. Die leistungsfähige, energieeffiziente Lösung eignet sich für die Ausleuchtung von großen Hallen – wie z. B. im industriellen oder gewerblichen Bereich, aber auch in Werkstätten, Handel und Logistik.

Dank technologischer Weiterentwicklung hat sich die Lichtausbeute und -qualität von LED-Lampen in den vergangenen Jahren kontinuierlich verbessert. Heute sind sie eine wirtschaftliche und effiziente Alternative zu herkömmlichen Leuchtstoff-Lampen. Dies liegt u. a. am Down Light Output Ratio (DLOR) – dem Leuchtenbetriebswirkungsgrad unter der Leuchte. Durch verschmutzte Reflektoren und Degradation fällt dieser bei Leuchtstoff-Lampen oft bereits nach wenigen 1000 Bh weit unter 50 lm/W. Bei gut konstruierten LED-Leuchten ist der DLOR dagegen nahezu ideal, da keine Reflektoren, die langfristig verschmutzen, benötigt werden. Hochwertige Lichttechnik ist insbesondere in hohen Industriehallen – bei der Ausleuchtung von Arbeitsbereichen, Maschinen und Werkbänken – gefragt. Speziell für dieses Umfeld entwickelt und produziert Wasco leistungsstarke LED-Hallen-Lichtbänder in verschiedenen Ausführungen. Dank intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist es dem Unternehmen jetzt gelungen, die eigenen Produkte in puncto Leistungsfähigkeit weiter zu verbessern. So bietet Wasco erstmals seine LED-Hallen-Lichtbänder Madox, Redox und Indox optional mit einem DLOR von 190 lm/W an.

"Durch den Einsatz und die intelligente Kombination hochwertiger Materialien ist es uns gelungen, die Leistung unserer LED-Hallen-Lichtbänder signifikant zu steigern. Die Entwicklung und Produktion findet dabei direkt in unserem Unternehmen statt. Wir können unseren Kunden damit ein Produkt bieten, das den Ansprüchen an das Qualitätsmerkmal ,Made in Germany' gerecht wird", erklärt Katharina Alberts, Unternehmenssprecherin bei Wasco. So lieferten die optimierten Lichtbänder "hervorragende Beleuchtungsergebnisse bei minimalstem Energieaufwand", so Wasco. Eine Lebensdauer von 100 000 Bh seien ein weiterer Pluspunkt. Montiert werden die Lichtbänder in zumeist 4,5 m langen Modulen in einer Länge von bis zu 100 m – je nach Typ. Die Installation erfolgt dabei entweder an Ketten oder Drahtseilen hängend oder direkt an Decke oder Wand.

Dank ihrer Eigenschaften eignen sich die LED-Hallen-Lichtbänder für vielfältige Einsatzbereiche – insbesondere dort, wo eine möglichst energieeffiziente und wartungsfreie Beleuchtungstechnik gefragt ist. Dies ist z. B. in Industrie- und Produktionshallen der Fall. Hier überzeugten die Systeme von Wasco, da sie selbst in großen Höhen helle und homogene Lichtergebnisse erzielten. Die neuen Lichtbänder von Wasco zählen laut Unternehmen zu den derzeit effizientesten Lösungen am Markt. Durch die geringen Energiekosten rentieren sie sich innerhalb kürzester Zeit. I. d. R. stellt sich beim Umrüsten eine Gesamt-Amortisation – abhängig von den aktuellen Stromkosten – bereits unter zwei Jahren ein.