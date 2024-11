Unter anderem gehören zwei erstmals im vergangenen Herbst auf der Weltleitmesse A+A vorgestellte Innovationen zur Ausstattung von Stella: Der Durchtrittschutz "Baak Neo Shield" biete 20 % mehr Schutz als die neueste EN-Norm fordert. Hergestellt aus 100 % recyceltem Material, ist er dünner, leichter, flexibel, weich und optimiert für Komfort und Dämpfung. Darüber hinaus erreiche Baak Neo Shield beeindruckende Werte bei der schnellen Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe.

Die "Balance Zone" hat der Hersteller in die Laufsohle integriert, um die dort an normalen Schuhen befindliche scharfe Kante sozusagen abzurunden. Dadurch sinkt das Risiko einer Knie-Athrose; natürliche Fußbewegungen werden gefördert, erklärt der Hersteller. Das wiederum wirke kraftsparend auf den Gang der Trägerinnen. Und dieser Effekt wird durch das Baak Go&Relax-System – mittlerweile Standard in neuen Schuhen des Herstellers – zusätzlich verstärkt. "Diagonale Abknicklinien entsprechen eben eher der Natur als herkömmliche gerade Zehenschutzkappen und Sohlen", sagt Ingo Grusa, Geschäftsführer von Baak. Dass Stella zu den besonders leichten Baak-Schuhen gehört, in Größe 42 bringt das Modell 425 g auf die Waage, sei zusätzlich hilfreich. Erst recht, wenn Menschen im Arbeitsalltag durch Vorerkrankungen besonders herausgefordert werden.

"Frauen werden spüren, dass wir Stella eigens auf einem Damenleisten gefertigt haben", sagt Ingo Grusa. "Der dehnfähige Hallux-Strickschaft hilft ihnen außerdem, Schmerzen zu vermeiden oder deutlich zu vermindern."

Wer ein orthopädisch verändertes Fußbett benötigt, kann direkt die serienmäßig eingebaute Softstep+ Einlage verwenden, weil dies für die meisten orthopädischen Anpassungen gleich mit zertifiziert wurde.

Stella ist in schickem Grau-Blau mit frischen Farbakzenten gehalten, in den Größen 35 bis 42 und Weite 10 erhältlich und ohne tierische Hilfsmittel hergestellt.

Bereits 2023 erhielt Baak für sein Modell "Sky" als universellen Problemlöser für Hallux valgus den Innovationspreis Ergonomie vom Institut für Gesundheit und Ergonomie (IGR) – außerdem den Plus X Award für Hohe Qualität, Design, Funktionalität und Ergonomie. Mit dem Modell Stella berücksichtigt der Sicherheitsschuhhersteller nun, dass Frauen fünfmal häufiger als Männer von Hallux valgus betroffen sind und konzipierte das neue Hallux-Modell als innovativen Damenschuh.