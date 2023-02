Norderstedt (ABZ). – Das Kunststoffzentrum SKZ hat kürzlich die ersten Kurse für PE-Rohrschweißer in seinem neuen Bildungsstandort in Norderstedt abgeschlossen.

SKZ-Trainer und Teilnehmer einer GW-330-Verlängerungsprüfung in Norderstedt. Foto: SKZ

Diesen hatte das Forschungsinstitut bereits im Oktober 2022 in Zusammenarbeit mit der EBERO FAB Nord GmbH etabliert und mit großzügigen Seminarräumen, moderner Medientechnik sowie einer angeschlossenen Cafeteria und einer komplett ausgerüsteten Werkstatt versehen. Die Kurse fanden nach DVGW Arbeitsblatt GW 330 statt und erfuhren laut den Anbietern durchweg positive Resonanz. "Unser Kursangebot wird von den Kunden im Norden gut angenommen und zeigt bereits jetzt eine sehr erfreuliche Entwicklung", freut sich Detlef Hellwig, Expert Trainer am SKZ in Peine.