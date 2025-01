Remscheid (ABZ). – Bits sind im Arbeitsalltag von Handwerkern nicht wegzudenken. Der stetige Einsatz verlangt dem Werkzeug allerdings viel ab. Damit es den vielfältigen Schraubherausforderungen standhält, ist ein hohes Maß an Qualität und Langlebigkeit essenziell. Für diese Anforderungen bietet GEDORE red den 43-teiligen Torsions-Bit-Satz R33003043 neu im Sortiment.

Der Torsions-Bit-Satz R33003043 umfasst einen magnetischen Knarren-Bitschraubendreher, der per Taster in einen Pistolengriff umgewandelt werden kann. Foto: Gedore

Neben 1/4" Torsions-Bits in unterschiedlichen Ausführungen und Längen, die mit dem praktischen Knarren-Schraubendreher angetrieben werden können, umfasst das Set diverse Adapter sowie Steckschlüsseleinsätze. So wird der Satz zum vielseitigen Partner bei handbetätigten Schraubfällen, informiert das Unternehmen.

Der Torsions-Bit-Satz R33003043 umfasst einen magnetischen Knarren-Bitschraubendreher, der per Taster in einen Pistolengriff umgewandelt werden kann. Diese Eigenschaften ermöglichen ein komfortables Arbeiten mit höherer Kraftaufbringung auch bei beengten Arbeitsbereichen und machen den Schraubendreher zu einem äußerst praktischen Werkzeug.

Neben dem Knarren-Schraubendreher sind 1/4" Torsions-Bits in den Profilen Schlitz, PH, PZ, Torx sowie Innensechskant in unterschiedlichen Längen von 25 mm über 50 mm bis 90 mm enthalten. Die Torsionszone sorgt für eine hohe Belastbarkeit und minimiert den Verschleiß der Bits.

Dies verlängert ihre Lebensdauer und gewährleistet eine optimale Anpassung an harte Materialien wie Holz und Metall. Darüber hinaus zeigen die Bits ihr volles Potenzial speziell beim Antrieb über Akkuschrauber, wofür sie ebenfalls konzipiert sind.

Ergänzt wird der Satz durch magnetische Steckschlüsseleinsätze in den Schlüsselweiten 8 mm, 10 mm und 13 mm sowie durch einen praktischen 1/4" Schnellwechseladapter und zwei Antriebsadapter in 1/4" und 3/8". Dies bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten und macht den Torsions-Bit-Satz zum flexiblen Partner bei unterschiedlichen Anforderungen.

Die handliche Aufbewahrung im stabilen Kunststoffkoffer mit hochwertigen Metallschließen sorgt für eine sichere Aufbewahrung, verspricht der Hersteller. Die gut erkennbare Kennzeichnung der unterschiedlichen Einsätze und die übersichtliche Anordnung im Koffer ermöglichen zudem einen schnellen und einfachen Zugriff auf das benötigte Werkzeug im Arbeitsalltag.