Bühlertann (ABZ). – Im vergangenen Jahr feierte die Ariens Company ihr 90-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsjahr wurde zum Anlass genommen die komplette Modellreihe der Zero-Turn-Mäher mit Verbrennungsmotor zu überarbeiten. Krönender Höhepunkt ist nach Unternehmensangaben der neu entwickelte Ariens Ikon. Alle Erfahrungen stecken in diesem Nullwendekreismäher. Er soll Maßstäbe beim Schnittbild, Komfort, Zuverlässigkeit setzen.

Der neue Ariens Ikon ist mehr als nur ein Upgrade seines Vorgängers, erklrät der Hersteller. Der neue Ikon definiere eine neue Klasse an Zero-Turn-Mähern für den privaten und semi-professionellen Bereich. Alle gesammelten Erfahrungen sind in die komplette Neukonstruktion des Mähers eingeflossen. Die Konstrukteure haben jedes Bauteil unter die Lupe genommen. Bewährtes wurde übernommen und alles andere überarbeitet, verbessert oder erneuert, so der Hersteller.

Für den perfekten Rasenschnitt des Ariens Ikon sorge das neu konstruierte Envy Mähdeck. Neue Leitbleche und ein verbesserter Auswurf sorgen für einen optimierten Luftstrom und damit für ein gutes Schnittbild. Für die gleichbleibend hohe Qualität des Mähbildes sorgt die Vierpunktaufhängung, die das Mähdeck dauerhaft fixiert und parallel hält. Die Messerträger bestehen aus geschmiedetem Aluminium. Im Vergleich zu Gussspindeln ist der Lauf kühler und die Messerträger schlag- und vibrationsfester.

Eingehauste Abstandsrollen verhindern bei Bodenkontakt Schäden an Grasnarbe und Maschine. Das 2,9 mm dicke Stahlblech des Mähdecks und der massive Kantenschutz garantieren eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit. Das Ariens Constant-Belt-Tension System CBT war bisher nur den Profimodellen vorbehalten. Der neue Ikon ist serienmäßig damit ausgestattet. Es hält die Riemenspannung konstant, gleicht Verschleiß aus und verhindert ein Stehenbleiben der Messer oder Rutschen der Riemen bei hoher Last.

Der neue Komfortsitz des Ikon hat laut Hersteller eine extra hohe Rückenlehne, die den Rücken optimal stützt. Die erhöhte Sitzfläche erleichtert das Aufstehen und Hinsetzen. Die klappbaren Armlehnen entlasten die Schultern. Die neuen Ariens Fahrhebel liegen mittels ihres größeren Durchmessers gut in der Hand und lassen sich werkzeuglos in alle vier Richtungen auf den Fahrer einstellen. Durch einfaches Ausklappen der Fahrhebel wird die Feststellbremse aktiviert.

Eine von 13 möglichen Schnitthöhen (3,8 bis 11,4 cm) kann bequem vom Sitz aus per Magnetbolzen gewählt werden. Das solide Mähdeck wird einfach per Fußpedal ausgehoben, ebenfalls im Sitzen. Auf Wunsch unterstützt eine zusätzliche Spiralfeder diesen Vorgang. Die 20" großen Räder sorgen für einen hohen Federungskomfort, starke Traktion und geringen Bodendruck. Außerdem erleichtern sie das Überfahren von Kanten. Auch an das Verstauen von Wertsachen oder der Brotzeit haben die Konstrukteure gedacht und eine praktische Ablagebox unterhalb der Armlehne integriert. Zwei USB-Ladebuchsen gehören ebenfalls zur Serienausstattung.

Wie bei den beiden Profi-Modellen der Zenith- und Apex-Serien besteht der Rahmen des neuen Ariens Ikon aus vollverschweißten Vierkantprofilen. Die beiden separaten hydrostatischen Radmotoren EZT 2200 von Hydro-Gear sind wartungsfrei und sorgen für ruckfreies Anfahren. Die Kawasaki FR-Motoren (FR651 bzw. FR 691) gelten als Referenz in ihrer Klasse und verleihen dem Ariens Ikon Kraft im Überfluss, wenn sie gebraucht wird.

Dank zahlreicher optionaler Zubehörteile lässt sich der Ikon ganz individuell ausstatten. Wer gerne Streifen wie in einem englischen Fußballstadion auf seinem Rasen hat, für den ist zum Beispiel das Streifenkit genau das Richtige. Die optional erhältliche Ikon Fußmatte wertet den Zero-Turn-Rasenmäher nicht nur optisch auf, sondern dämpft auch Vibrationen an Füßen und Beinen. Mit dem Mulchkit entfällt der Seitenauswurf. Die Leitbleche halten das Schnittgut länger im Mähdeck und die speziellen Mulchmesser zerkleinern es in feine Partikel. Mit der optional erhältlichen Anhängerkupplung kann der Ikon auch einen praktischen Gartenanhänger ziehen. Wenn der Mäher viel im Freien steht, schützt ihn eine Abdeckhaube vor Schmutz und Nässe.

Der neue Ariens Ikon wird ab der Mähsaison 2025 erhältlich sein.