Karlsruhe (ABZ). – "Kommunizieren heißt scheitern – Damit Sie am Scheitern nicht scheitern" ist der Titel eines neuen Seminars der Bundesinnung für das Gerüstbauer-Handwerk am 13. und 14. September in Karlsruhe. Teilnehmende Gerüstbaubetriebe lernen der Ankündigung zufolge u. a., ihre kommunikativen Kompetenzen zu erkennen und zu hinterfragen und Aufnahmebereitschaft bei sich und den Gesprächspartnern zu erreichen. Konflikte und Vertrauen in der Kommunikation werden ebenfalls thematisiert. Das Seminar richtet sich an Unternehmer, Betriebsleiter, Bauleiter, kaufmännische Leiter, Führungskräfte und Projektleiter. Referent ist Atilla Vuran, der bereits als Referent des Groß-Seminars viele Teilnehmer begeisterte, heißt es in dem Programm. Mitglieder der Innung können sich auf der Internetseite www.geruestbauhandwerk.de mit ihren Zugangsdaten online anmelden. Anmeldeschluss ist der 31. Juli.