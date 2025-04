Die NUFAM ist laut eigener Aussage eine führende Fachmesse für die Nutzfahrzeugbranche und verbindet aktuelle Technik mit Mobilitätskonzepten der Zukunft. Tickets gibt es ab Mitte April. Foto: Karlsruher Messe- und Kongress/Jürgen Roesner

Vier Tage, vier Hallen, gut 400 Ausstellende und ein brandneues Außengelände – Ende September trifft sich die Nutzfahrzeugbranche bei der NUFAM auf dem Gelände der Messe Karlsruhe. Präsentiert wird dabei ein umfassendes Portfolio aus allen Gewichts- und Ausstattungsklassen. Von der Lösung für die letzte Meile über Transporter bis hin zu schweren Lkw – Besuchende der NUFAM erhalten einen umfassenden Überblick über die aktuelle und künftige Technik, versprechen die Veranstalter.

Live-Demos und Exklusiv-Einblicke

Besuchende können Produkte im Demo-Park live erleben. Ausstellende zeigen ihre Fahrzeuge in Aktion und wollen so einen exklusiven Einblick in die Produktpalletten bieten. Mit entsprechender Fahrerlaubnis sind auch Probefahrten vom Messegelände in den öffentlichen Raum möglich.

All das findet auf dem runderneuerten Peter-Groß-Bau-Areal der Messe Karlsruhe statt. Das Außengelände war in den vergangenen Monaten umgebaut und an die Bedürfnisse von ausstellenden Unternehmen angepasst worden. Mit seinen 105.000 Quadratmetern ist es das drittgrößte Ausstellungsfreigelände aller Messen in Deutschland.

Beim NUFAM DAY im vergangenen Juni stand die Frage im Raum, welche Rolle die erneuerte Maut für Lkw spielt: Steht sie für gelungene Klimapolitik oder ist sie lediglich eine Steuererhöhung durch die Hintertür? Die gesamte Diskussion mit den Experten Florian Hacker (Öko-Institut), Dr. Patrick Plötz (Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research ISI), Rainer Schmitt (Spedition Schmitt) und Tobias Lang (Verband des Verkehrsgewerbes Baden e. V) steht Interessierten zum Nachschauen auf dem YouTube-Kanal der NUFAM zur Verfügung.

Alternative Antriebstechnik im Fokus

Die Themen alternative Antriebe und erneuerbare Energien werden, so die Veranstalter, auch während der NUFAM 2025 eine wichtige Rolle spielen. Viele namhafte Herstellende bringen Lkw, Transporter und mehr mit, die elektrisch betrieben werden oder ihre Energie aus Wasserstoff ziehen. Auch HVO100 steht thematisch im Mittelpunkt der Messe.

Besonders gezündet wird in diesem NUFAM-Jahr der Wasserstoffmotor. Im Rahmen der Nutzfahrzeugmesse findet erstmals die Wasserstoffmotor-Konferenz der Allianz Wasserstoffmotor statt. Diese dauert ganze zwei Tage.

Seit vielen Jahren ist die NUFAM auch wichtiger Treffpunkt für Gemeinden und Kommunen. Denn neben Fahrzeugen für den Bau und das Transportwesen zeigen Ausstellende im Rahmen der Karlsruher Nutzfahrzeugmesse das Aktuellste und Neueste für den kommunalen Bedarf.

Im Bereich "Treffpunkt Kommunal" erhalten Mitarbeitende alles Wissenswerte von großen Lastwagen bis hin zu klimafreundlichen Straßenfahrzeugen etwa für den Einsatz in Städten. Die NUFAM bietet in diesem Bereich einen echten Mehrwert für Fuhrparkleitende, Anwendende sowie Vertreterinnen und Vertreter privater Ver- und Entsorgungsbetriebe.

Geführte Kommunaltouren

Inhaltlich besonders wertvoll sollen die während der NUFAM angebotenen, geführten Kommunaltouren sein. Sie sollen sich strikt am beruflichen Alltag von kommunalen Mitarbeitenden orientieren und behandeln deren Probleme und Herausforderungen genauso wie die Möglichkeiten und Chancen. Außerdem bieten sie die perfekte Gelegenheit für einen fachlichen Austausch unter Kolleginnen und Kollegen. Besonders wertvoll sind dabei auch die Fachtage zu den Themen Telematik und Ladungssicherheit.

Ergänzt werden die Touren durch diverse Themen im Rahmen von Vorträgen und Diskussionsrunden. Dabei geht es im Messeforum von der Fahrzeuginneneinrichtung über Diebstahlprävention bis hin zu Fahrerassistenzsystemen. Besprochen werden aber auch Dauerthemen wie Energieeffizienz, Zeitersparnis, Kostenreduktion und das Problem fehlender Mitarbeiter.

Seit Kurzem sprechen NUFAM-Projektmanager Florian Klag und Marcus Walter, Fachjournalist und langjähriger Kenner der Nutzfahrzeugbranche, mit Expertinnen und Experten über Themen, die die Akteure betreffen. Während der NUFAM werden die beiden mit jeweils einem Gast einen Live-Podcast im Gesprächsforum aufnehmen. Alle bislang erschienen Folgen des Podcasts finden Interessierte auf vielen Plattformen – wie etwa auf Spotify.

Führend in der Nutzfahrzeug-Branche

Die NUFAM ist laut eigener Aussage eine führende Fachmesse für die Nutzfahrzeugbranche und verbindet aktuelle Technik mit Mobilitätskonzepten der Zukunft. Die neunte NUFAM – die Nutzfahrzeugmesse findet vom 25. bis 28. September 2025 in der Messe Karlsruhe statt. Die Aussteller präsentieren das gesamte Leistungsspektrum der Branche: Fahrzeuge aller Gewichtsklassen, E-Mobilität, alternative Antriebe und Hybridsysteme, Aufbauten und Anhänger, Krane und Hebezeuge, Reifen, Teile, Zubehör, Equipment und Werkstattausrüstung, Lösungen für Digital Services und Telematik sowie Dienstleistungen.

Als hochkarätiger Branchentreff für persönliches Netzwerken bietet die NUFAM Fachtage zu Telematik, Werkstatt, Kommunalfahrzeugen und Ladungssicherung sowie Vorträge und Diskussionsrunden zu aktuellen Branchenthemen. Für Fachbesucher ist die NUFAM eine wichtige Plattform für Investitionsentscheidungen. Der Ticketshop zur NUFAM 2025 soll Mitte April öffnen.