Münchendorf (ABZ). – Der offizielle Startschuss für die Errichtung der neuen Firmenzentrale der Hünnebeck Austria GmbH im Industriegebiet Münchendorf ist gefallen. Hünnebeck-Geschäftsführer Gerald Schönthaler und Gerhard Rozboril, Immobilienentwickler und Bauherr Markus Plech sowie der Bürgermeister Josef Ehrenberger schritten im Februar 2021 zum gemeinsamen Spatenstich.



Bis Ende 2021 soll im Industriegebiet Münchendorf auf einer Grundfläche von etwa 29 000 Quadratmetern das neue Headquarter der Hünnebeck Austria GmbH, ein Unternehmen für Schalungstechnik, Gerüstsysteme und Sicherheitstechnik, entstehen. Herzstück der Zentrale mit etwa 90 Arbeitsplätzen wird ein etwa 620 Quadratmeter großes, dreigeschossiges Bürogebäude und eine 1200 Quadratmeter große Arbeits- und Lagerhalle.



Die Außenflächen dienen als Lager für die breite Produktpalette des Unternehmens und sind so dimensioniert, dass der Standort auch zukünftig mit dem stetigen Unternehmenswachstum expandieren kann. Schönthaler und Rozboril begrüßen es sehr, "dass in der Gemeinde Münchendorf für die Hünnebeck Austria GmbH ein optimaler und zentraler Standort gefunden werden konnte. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde wurde ein strategischer Standortpartner gefunden, der die besonderen Bedürfnisse an einen modernen Industriestandortes ideal erfüllt."