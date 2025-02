Haren (ABZ). – Am Stammsitz in Haren (Ems) hat Ela Container ein neues Schulungszentrum für Mitarbeitende eingerichtet. Auf einer Fläche von insgesamt rund 200 m² – die auf Basis einer Ela Bürocontaineranlage entstanden sind – stehen auf zwei Etagen Seminarräume, Einzelarbeitsplätze, Pausenbereiche sowie ein Ton- und Videostudio zur Verfügung.

Die zweistöckige Schulungsanlage aus Ela-Bürocontainern bietet Raum auch für große Gruppen. Foto: ELA

"Wir legen großen Wert auf die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden", sagt Berthold Röttger, Director Human Resources. Daher habe sich Ela Container entschieden, mit einer neuen Schulungsanlage namens elacademy eine moderne Umgebung für effektives Lernen, Wissensaustausch und gemeinsames Wachstum zu schaffen.

Zwei großzügige Seminarräume ermöglichen es, Gruppen zu schulen und interaktive Workshops durchzuführen. Für individuelle Arbeit und fokussiertes Lernen stehen zwei Einzelarbeitsplätze zur Verfügung. Um hochwertigen Videocontent und Webinare zu produzieren, wurde ein Video- und Tonstudio mit hochwertiger Technik eingerichtet. Damit soll die elacademy eine professionelle Umgebung für IT- und Produktschulungen, Besprechungen und Teamarbeit bieten.

"So können wir Schulungsinhalte und Informationen auf zeitgemäße Weise effizient vermitteln", sagt Röttger. Die elacademy ermögliche nicht nur konzentriertes Lernen, sondern biete auch Möglichkeiten für Pausen und soziale Interaktion. Eine großzügige Holz-Dachterrasse mit Loungemöbeln soll einen Rahmen für informelle Besprechungen oder Zusammenkünfte im Freien schaffen. Im Erdgeschoss gibt es darüber hinaus einen Aufenthaltsbereich mit einer Barzeile, in dem man sich in Pausen mit Snacks und Getränken versorgen kann.

Die elacademy besteht aus insgesamt elf Ela Bürocontainern, die neben den Schulungs- und Pausenräumen auch Sanitärbereiche und einen Wirtschaftsraum zur Verfügung stellen. Das im Design industriell anmutende Gebäude ist außen in Anthrazitgrau gehalten, während Wände und Decke im Inneren hell und freundlich gestaltet sind. Ein Holzdekor-Fußboden soll für ein hochwertiges Ambiente sorgen. Split-Klimageräte zum Kühlen und Heizen, Sonnenschutz-Rollladen und ein Sonnenschutzdach ermöglichen angenehme Temperaturen zu jeder Jahreszeit. Der Unterkriechschutz sorge dafür, dass keine Tiere unter die Anlage gelangen können.

"Die elacademy unterstreicht unser Engagement für Personalentwicklung und zeigt, dass Ela bereit ist, in innovative Lösungen zu investieren, um seine Mitarbeitenden zu fördern", sagt Röttger.