Köln (ABZ). – Unter dem Motto "Think & Work inside and outside the box" präsentierte sich Strähle in Köln auf einem gemeinsamen Messestand mit dem Büromöbelhersteller Renz. Durch das Zusammenspiel variabler, hochfunktioneller Trennwandsysteme und innovativer Möbel wollten die beiden renommierten Unternehmen laut eigenen Aussagen den Besuchern neue Perspektiven für die Gestaltung zukunftsweisender Arbeitswelten vermitteln. Im Mittelpunkt standen Lösungen, die dem Bedürfnis nach einem Gleichgewicht zwischen Teamarbeit und individueller Konzentration entsprechen.