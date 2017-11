Stauffenberg/Nieder-Ofleiden (rb). – Mit einer starken Marke sowie einem "Feuerwerk neuer Maschinen" sieht sich Case Construction Equipment (Case CE) so gut aufgestellt wie nie. Jetzt soll auch das Deutschlandgeschäft deutlich in Schwung kommen. Am Vorabend der diesjährigen steinexpo lud Carl Gustaf Göransson, Brand President CNH Industrial Construction Equipment, Vertreter der Fachpresse ins hessische Stauffenberg, um die künftige Wachstumsstrategie des Herstellers zu erläutern. Seit September 2016 verantwortet Carl Gustaf Göransson als neuer Brand President bei CNH Industrial Construction Equipment die internationale Markenstrategie des traditionsreichen Baumaschinenherstellers. Neue Besen kehren bekanntlich gut. Besonders dann, wenn der Personalie trotz aller Frische ein breites Fundament an Erfahrung zugrunde liegt. In Göranssons Fall sind das insgesamt 25 Jahre in der Baumaschinenbranche, die der versierte Topmanager u. a. bei Volvo CE und Hiab verbrachte. Jetzt gibt Göransson die markentechnische Marschrichtung für Case CE vor.



Am Vorabend der steinexpo war ihm vor allem eines wichtig, zu kommunizieren: "Wir wollen unsere Produktion und den Vertrieb in Deutschland ausbauen und verstärken. Wir wollen neue Kunden dazu gewinnen sowie frühere Kunden zurückerobern."



So weit, so gut. Dass man diese Aussage in Zukunft auch mit Erfolgen bestätigen kann, davon zeigt sich Göransson überzeugt. Immerhin könne man auf einer starken Marke aufbauen, hinter der mittlerweile eine 175-jährige Historie stehe. Mit der Vereinheitlichung des Markenauftritts und der Öffnung für verschiedene Allianzen habe man 2016 viele Grundlagen für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung geschaffen. Vor allem habe man in den vergangenen Jahren jedoch auch produkttechnisch alle Weichen für die Zukunft gestellt. Mit der D-Serie, der C-Serie sowie der G-Serie stellte Case CE allein im letzten Jahr drei neue Maschinenreihen vor, mit denen man sowohl anwendungstechnische Lücken geschlossen habe als auch auf den aktuellen Stand der Antriebstechnik vorgerückt sei. Das Vertrauen der Konzernmutter zeige sich in den rd. 860 Mio. Euro, die im vergangenen Geschäftsjahr in die Forschung und Entwicklung bei Case CE investiert wurden. "Wir waren noch nie so gut gerüstet für den Markt", bilanzierte Göransson.



In diesem Zusammenhang stellte Göransson zugleich den neuen Business Director für Case CE in Deutschland, Wilfried Tschich, vor. Ebenfalls ein alter Bekannter mit weitreichender Branchenerfahrung, den viele u. a. noch von Hiab kennen. Auch Tschich sieht das Image der Marke Case in Deutschland sehr positiv. Sowohl die Produkte als auch die Dienstleistungen würden hierzulande einen guten Ruf genießen. Nun sei es an der Zeit, "gezielt nach vorne zu gehen", so Tschich.



In Deutschland, dem laut Tschich wichtigsten Markt für Erdbewegungsmaschinen in Europa, verfüge Case CE aktuell über 38 Händler und drei Werksniederlassungen. Noch gebe es jedoch zu viele weiße Flecken auf der Karte. "Diese werden wir konsequent schließen", sagte Tschich, betonte aber auch: "Dabei werden wir nachhaltige, langfristige Lösungen vor den schnellen Erfolg stellen." Dafür will Case CE intensiv in Personal und Produkte investieren.