Paccar Parts beginnt mit dem Bau eines neuen, hochmodernen Teilevertriebszentrums (PDC) im bayrischen Maßbach. Der offizielle Spatenstich signalisierte den Beginn einer Investition in Höhe von 85 Millionen Euro.

Matthias Klement (Bürgermeister von Maßbach, v. l.), Harald Seidel (DAF President und Paccar Vice President), Laura Bloch (Paccar Parts General Manager und Paccar Vice President), Thomas Bold (Landrat von Bad Kissingen), Dietmar Scheiter (Mitglied des DAF-Aufsichtsrats) und Dick Leek (General Manager Paccar Parts Europe) greifen zum Spaten. Beim PDC Maßbach kommen moderne Technologien und Innovationen zum Einsatz, um die Auftragsabwicklung zu verbessern – darunter sprachgesteuerte Materialhandhabung, moderne Scangeräte und automatisierte Verpackungssysteme. Foto: Paccar Parts

Maßbach (ABZ). – "Das neue PDC trägt entscheidend zur weiteren Stärkung unserer branchenführenden Teileversorgung für DAF-Partner und -Kunden in Deutschland, der Schweiz und im Osten Frankreichs bei", sagt Dick Leek, General Manager von Paccar Parts Europe.

Die neue, 22.000 Quadratmeter große Anlage befindet sich auf einem Gelände von 54 Hektar und soll voraussichtlich 2024 eröffnet werden.

Der Betrieb sei darauf ausgelegt, dem DAF-Partnernetzwerk einen erstklassigen Service zu bieten, bei dem Sendungen und Notfallbestellungen innerhalb von Stunden geliefert werden können. Das PDC wird über eine Lagerkapazität von über 80.000 verschiedenen Teilen verfügen.

Paccar baute laut eigener Aussage auch seine Vorreiterrolle im Bereich Umweltschutz weiter aus. Das Gebäude soll mit Solarstrom versorgt werden und integriere das Konzept grüner Dächer.

Umweltfreundliche Wärmepumpen regulieren ganzjährig die Gebäudetemperatur. Am Standort installiert das Unternehmen Ladestationen für Elektro-Lkw, und die gesamte Flotte von Materialhandhabungssystemen läuft vollelektrisch. Das Ergebnis sei: keinerlei Abgasemissionen und ein leiser Betrieb am Standort.

"Mit der Investition in dieses neue, hochmoderne Paccar Teilevertriebszentrum wird DAF seine Marktposition in Deutschland, dem größten Lkw-Markt in Europa, weiter stärken", betont Harald Seidel, President von DAF und Vice President von Paccar.

"DAF ist die führende Importmarke in Deutschland im Segment der Schwerlastfahrzeuge, und wir planen ein weiteres Wachstum mit unserer herausragenden neuen Produktgeneration. Die Modelle XF, XG und XG+ der neuen Generation für den Langstrecken- und Schwertransport wurden als International Truck of the Year 2022 ausgezeichnet, und der neue DAF XD für den Verteilerverkehr und den Einsatz als Nutzfahrzeug erhielt diesen prestigeträchtigen Preis 2023."

"Die strategische Lage des PDC Maßbach vergrößert unsere Reichweite bei den DAF-Partnern und untermauert unser Engagement für erstklassigen Vertriebsservice für Zubehörteile", erläutert Laura Bloch, General Manager von Paccar Parts und Vice Preident von Paccar. Sie sagt: "Wir sind stolz auf die Aufrechterhaltung unserer zentralen Werte: unseren Kunden die höchste Produktverfügbarkeit, die beste Kundenerfahrung und unübertroffenen Mehrwert in der Branche zu bieten."