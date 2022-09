Die gesamte Hybrid-Baureihe nutzt die Volvo-Hydraulik-Hybrid-Technologie, die "kostenlose" Energie aus der Absenkbewegung des Baggerauslegers gewinnt. Foto: Komatsu

Vilvoorde/Belgien (ABZ). – Der Kurzheckbagger PW98MR-11, der am Komatsu-Stand auf der bauma 2022 zu sehen sein wird, schlägt die Brücke zwischen Kompaktmaschinen und großen Baumaschinen.

Er überzeugt laut dem Hersteller durch seine hohe Effizienz in unterschiedlichsten Einsätzen im Hoch- und Tiefbau, Utility-Bereich sowie Garten- und Landschaftsbau, bei einem geringeren Kraftstoffverbrauch, höherem Fahrerkomfort und bequemem, schnellem Zugang zu allen Wartungspunkten.

Von Kunden angefragt



Der PW98MR-11 entspricht auch ohne aufwändige SCR-Nachbehandlung der Abgasnorm EU Stufe V (kein Auffüllen von AdBlue). Er bietet weitere neue Funktionen und Merkmale, die vielfach von Kunden angefragt wurden: erstklassiger Fahrerkomfort, smarte Sicherheitseinrichtungen, intuitive ergonomische Bedienung, deutlich höhere Leistung, bessere Steuerbarkeit und Wartungsfreundlichkeit, modernes MR-11-Design, die Komatsu-Abgasnachbehandlung sowie umfassende Standardausrüstung.

"Diese perfekte Balance aus Größe, Leistung und Effizienz war eines der Entwicklungsziele von Komatsu", erklärt Alex Visentin, Produktmanager für Kompaktmobilbagger. "Der Fahrer kann sich auf seine Arbeit vor der Maschine konzentrieren und braucht keine Angst zu haben, an Engstellen mit dem Heck anzustoßen. Das macht die Maschine besonders flexibel einsetzbar, bei den niedrigsten Betriebskosten ihrer Klasse, auch weil keine Ausgaben für ein SCR-System anfallen." Visentin weiter: "Kein anderer Hersteller auf dem europäischen Markt kann heute eine vergleichbare Kombination garantieren."

Joysticks mit Proportionalsteuerung



Durch Joysticks mit Proportionalsteuerung ist die Maschine vielseitig einsetzbar. Die besagten Joysticks ermöglichen eine präzise Steuerung des Anbaugeräts und sind serienmäßig mit einer High-Flow-Zusatzhydraulik ausgestattet. Die optionale integrierte Anbaugerätesteuerung von Komatsu kann eine Hilfe sein, wenn der Eigentümer viele Anbaugeräte verwalten muss.

Mithilfe der modernen Bedienelemente lässt sich der Kompakt-Mobilbagger leicht mit den Fingerspitzen steuern, versichert Komatsu. Fahrtrichtung, Unterwagenabstützungen und die manuelle/automatische Achssperre werden einfach über die Schalter an den Joysticks oder am Armaturenbrett der Maschine betätigt. So kann der Nutzer die Joystickfunktion schnell zwischen Steuerung des Auslegers und des Parallelschilds umschalten, ohne die Hand vom Joystick nehmen zu müssen.

Erste Wahl bei Schwerhub- oder Erdbauarbeiten



Trotz seiner kompakten Abmessungen weist der PW98MR-11 laut Komatsu eine überragende Hubkraft auf, versichern die Verantwortlichen. Die Kombination aus hoher Leistung, praktischen Abmessungen und optimaler Steuerbarkeit mache den PW98MR-11 zur ersten Wahl bei Schwerhub- oder einfachen Erdbauarbeiten in schmalen Gassen, im Straßenbau und bei Kanalarbeiten. Sein schwenkbarer Ausleger ermöglicht Grabarbeiten parallel zu Gebäuden oder Absperrungen, und der Verstellausleger mit Hubzylinderschutz sorgt für sicheres Beladen von Lkw. Bei Arbeiten auf rutschigem und unebenem Untergrund sorgt die serienmäßige 100% Differentialsperre an beiden Achsen für optimale Traktion und bessere Mobilität auf jeder Baustelle. Die Umweltauflagen und Emissionsbeschränkungen in städtischen Gebieten steigen, doch der Kompakt-Mobilbagger PW98MR-11 gemäß EU Stufe V erfüllt sämtliche ausschreibungsrelevanten Auflagen.

