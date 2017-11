Der Kurzheckbagger HX235 LCR von Hyundai mit 1,5 m³-Sortiergreifer beim Abbruch eines Einfamilienhauses in der Bruchsaler Innenstadt.

Bruchsal (ABZ). – Sieben Hydraulikbagger befinden sich im Maschinenpark des Bruchsaler Unternehmens Jung GmbH – seit kurzembildet ein brandneuer Hyundai HX235 LCR Kurzheckbagger mit Verstellausleger, Rubberpads und Oilquick-Schnellwechsler das größte Gerät im Fuhrpark. Die Jung GmbH mit 68 Mitarbeitern hat sich in den Geschäftsfeldern Abbruch, Containerdienst und Dienstleistungen rund um den Bau mittlerweile einen Namen in den Regionen Bruchsal, Heidelberg bis Mannheim und Karlsruhe gemacht. Gegründet wurde das Unternehmen vor 15 Jahren von Michael Jung. Betriebsleiter Ulrich Vollmer bemerkt zum neuen Star des Fuhrparks: "Wir haben das Gerät ohne größere Tests bestellt. Abmessungen, Geräuschentwicklung, Tragkräfte und Fahrerkabine passen bestens zu unserem Einsatzprofil." Zu den ersten Aufgaben gehörte der Abbruch eines Einfamilienhauses auf beengtem Grundstück in der Bruchsaler Innenstadt – hier bewährte sich das Kurzheckkonzept von Hyundai mit minimalem Schwenkradius.

Der neue 24 000 kg schwere HX235 LCR ist der leistungsstärkste Kurzheckbagger im Hyundai-Programm. Er wird von einem 136 kW starken Cummins-Motor angetrieben und primär mit dem zweiteiligen 5650 mm langen Verstellausleger geordert. An diesen Ausleger können Löffelstiele mit Längen von 2000 bis 2920 mm angebolzt werden. Mit 600 mm breiten Bodenplatten ist der Bagger exakt 2990 mm breit und kann problemlos auf jedem Tieflader ohne Sondergenehmigung den Einsatzort wechseln.

Die Firma Jung orderte den Bagger mit Rubberpads, weil die vielen innerstädtischen Baustellen eine Schonung des Untergrundes verlangen. Dazu Vollmer: "Wir arbeiten verstärkt in Fußgängerzonen oder auf asphaltierten Fahrbahnen, da ist der Schutz der Umgebung und die Schonung des Straßenbelages oberstes Priorität."

Das Unternehmen lässt sämtliche Maschinen in den charakteristischen Farben weiß/rot lackieren – Partner hierfür ist der Industrie-Lackierbetrieb KPC-Design in Oberhausen. Rechtzeitig zur Fachmesse TiefbauLive wurde die Maschine mit Lackierung und Oilquick-Schnellwechsel fertiggestellt und ging unmittelbar danach in den Einsatz. Rd. 72 Monate hält Jung die Maschinen im Fuhrpark, die dann etwa 7500 Std. abgeleistet haben und noch hohe Restwerte bieten.

Hyundai Construction Equipment Eu-rope (HCEE) hat sich diesem Trend mit einer vergrößerten Range an Kurzheckbaggern gestellt. Herzstück des Antriebsstranges ist ein Cummins-Stage IV-Motor. Zwei verstellbare Axialkolbenpumpen in Tandemausführung versorgen Hydraulik und Fahrwerk sowie Anbaugeräte mit einem variabel geregelten Ölfluss. Besonders in Europa ist der geteilte Ausleger gefragt. Mit Verstellausleger und dem längsten Stiel erreicht der Kurzheck-Kettenbagger 6380 mm Schachttiefe, bis zu 11 470 mm Einstechhöhe und bis zu 8540 mm Ladehöhe. Mit der HX-Serie führt Hyundai Heavy Industries eine neu konzipierte Serie moderner ergonomischer und leistungsstarker Hydraulikbagger ein. Der Stufe-4-Motor sowie ein neues Design überzeugen ebenso wie umfangreiche Neu- und Weiterentwicklungen bei Komponenten und Bedienung.

Das kapazitive Touchscreen Display wurde von 7" auf 8" vergrößert. Hier hat der Fahrer die Möglichkeit, zahlreiche Parameter in übersichtlichen und intuitiv geführten Menüpunkten einzustellen. Neben Anzeigen und Schaltern lassen sich viele Einstellungen einfach mit einblendbaren Schiebereglern bequem einstellen und mit minimalem Aufwand anpassen. Zusätzlich befinden sich 18 Tasten zum Aktivieren von Zentralschmierung, Standgas oder Arbeitsscheinwerfern unter dem Display. Das Display ist blendfrei, vibrationsarm und es lässt sich in Neigung und Drehrichtung frei einstellen. Zusätzlich lassen sich Informationen vom Smartphone per Wifi Direkt übertragen.

Um dem Fahrer effizientes Arbeiten zu erleichtern, verfügt das Display über eine große farbige Eco-Anzeige. Farbige Balken im Drehzahlmesser signalisieren die Effizienz – grüner Balken bedeutet effizientes Arbeiten, rot entsprechend hoher Kraftstoffverbrauch und Verschleiß. Drei Arbeitsmodi Eco, Standard und Power sind in der Steuerung hinterlegt und lassen sich per Knopfdruck anwählen. In einer Bibliothek lassen sich per Touchscreen Ölmenge und -druck von bis zu 20 Anbaugeräten hinterlegen. Für besonders anspruchsvolle Anbaugeräte lässt sich die hydraulische Förderleistung durch das Zusammenschalten von zwei Pumpen steigern – auch diese Konfigurationsdaten werden zusammen mit Druck und Ölliefermenge im Hyundai-System hinterlegt. Ein Feature, das im Abbruch sehr wichtig ist. Hier wird permanent zwischen Hammer, Schere, Pulverisierer, Sortierlöffel u. a. gewechselt.

Sicherheit hat bei Hyundai-Produkten höchste Priorität. Deshalb ist die Rückfahrkamera serienmäßig. Optional liefert Hyundai das System AAVM (Advanced Around View Monitoring – verbesserte Rundumsicht): Hier erscheint auf dem Display eine 360°-Rundumsicht, zusammengesetzt aus den Bildinformationen von vier Kameras.

Mit dem Überwachungssystem IMOD (Intelligent Moving Objects Detection) werden Objekte erkannt, die sich rund um den Bagger bewegen und auf dem Touchscreen visualisiert.

Feinschwenken und Schwenksperre sind weitere Features der neuen Hyundai-Baggersteuerung. Beim Feinschwenken kann besonders langsam und präzise gearbeitet werden – etwa im Rohrleitungsbau. Die Schwenksperre begrenzt den Drehradius des Baggers und verriegelt auf Wunsch den Oberwagen komplett. Letzt genannte Funktion ist etwa bei einem Straßentransport auf einem Tieflader wichtig.

Komponenten wie Fahr- und Schwenkmotoren fertigt Hyundai selbst, was eine verbesserte Integration in das Hydrauliksystem bewirkt. Neue Komponenten, eine intelligente Hydrauliksteuerung und die neue Stufe 4 Motorentechnik sorgen je nach Aufgabenstellung für Treibstoffeinsparungen von bis zu 13 % gegenüber der Vorgängerserie -9A. Je nach Einsatz lassen sich Budenplatten mit 600 bis 900 mm Breite aufziehen. Löffelgrößen zwischen 0,8 und 1,34 m³ passen zu diesem Bagger, für Grabenräumlöffel, Erdbohrer, Abbruchgeräte und andere hydraulische Anbaugeräte werden Zusatzverrohrungen bis zum Stielende angeboten.

Die Zusatzsteuerkreise sind serienmäßig proportional ausgelegt für feinfühliges Arbeiten mit den Anbaugeräten. Da Kurzheckbagger sehr häufig aufgrund des nicht vorhandenen Heckschwenkradius in engen City- und Kanalbaustellen eingesetzt werden, überzeugt die große Hubkraft des neuen Hyundai-Kurzheckbaggers. In Längsrichtung mit abgesenktem Planierschild kann der Hydraulikbagger bis zu 8110 kg heben, damit lassen sich auch schwere Verbauelemente problemlos einheben.