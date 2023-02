Alle LEGUANE sind mit Kettenantrieb ausgestattet und bieten daher eine große Geländefähigkeit. Foto: Avant

Aktuell hat das Unternehmen zusätzlich den neuen LEGUAN 225 im Programm. Das bedeutet Arbeitshöhe bis 22,5 m, Ausladung seitlich maximal 9,1 m oder bis zu 11 m bei 120 kg Last, Korblast 250 kg maximal. Die Steuerung erfolgt einfach im Korb über zwei Joysticks. Die Arbeitsbühne hat einen Kubota-Motor mit 21 PS und kann auch elektrisch über 230-Volt-Kabel betrieben werden. Die Länge beträgt 5,27 m, die Breite 1,25 m. Abgestützt hat der LEGUAN Ausmaße von 4,08 m x 4,08 m.

Steigungen meistern

Mit dem Kettenfahrwerk können Steigungen je nach Untergrund bis zu 40 % gemeistert werden. Mit Leguan 135 Neo, Leguan 190 und Leguan 225 hat das Unternehmen nun drei Bühnen im Programm.

Alle sind mit Kettenantrieb ausgestattet und bieten daher eine große Geländefähigkeit. Die Arbeitsbühnen können sowohl mit Verbrennungsmotor als auch elektrisch betrieben werden was nach Unternehmensangaben sicher eine Besonderheit ist. Neu ist auch der Schnittschutz aus Holz an den Arbeitskörben. Der kann auch bei bestehenden LEGUAN mit wenig Aufwand nachgerüstet werden. Für alle LEGUAN-Maschinen gibt es einen eigenen Anhänger. Mit dem kann die Bühne sauber verfahren werden. Ergänzend kann die Bühne auch vom Anhänger aus aufgebaut werden. Die Anhänger sind so konstruiert, dass für die Abstützungen entsprechende Aussparrungen vorhanden sind.

Mit kleinen Fahrzeugen verfahrbar

Hier hat das Unternehmen nach eigenen Angaben ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Alle drei Bühnen mit Anhänger kommen auf ein Gewicht von rund 3,5 t und sind damit mit kleinen Fahrzeugen gut verfahrbar. Mit über 150 Standorten in Deutschland durch seine Händler gewährleistet Avant auch den Service und die Beratung vor Ort für den Endkunden.