Mühlhausen (ABZ). – Im vergangenen Jahr errichtete das Unternehmen Aktiv Wohnbau & Rudolf Wohnbau GmbH in der Gemeinde Mühlhausen im Rhein-Neckar-Kreis die Seniorenresidenz Kraichgau. Es entstanden 90 Einzelpflegeappartements mit eigenem Bad und 14 Wohnungen in einem Gebäude, das als KfW-Effizienzhaus 40+ erstellt wurde. Gemäß Ausweis nach EnEV benötigt dieses also nur 40 % der Heizenergie, die aktuell gesetzlich zulässig in einem Neubau verbraucht werden darf.



Die Außenwand wurde dafür aus massivem Mauerwerk und Stahlbeton mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) erstellt. Das WDVS ebenso wie eine Wärmedämmung auf dem Flachdach, Fenster mit Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung und die konsequente Vermeidung von Wärmebrücken unterstützten die besonders energieeffiziente Bauweise. Die Auswahl der Produkte sowie die aufeinander abgestimmte Bauweise tragen zugleich maßgeblich zum Schallschutz bei.

Die Aktiv Wohnbau & Rudolf Wohnbau GmbH gilt in der Region Rhein-Neckar inzwischen als Spezialist für den Bau von Pflegeeinrichtungen und barrierefreien Wohnungen. 17 Immobilien dieser Art hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren erstellt und im Teileigentum an Investoren und Selbstnutzer verkauft. "Natürlich wissen wir dadurch schon sehr genau, worauf es bei Gebäuden für Senioren und Menschen mit Handicap ankommt", erklärt Geschäftsführer Rainer Rudolf. "Zum Beispiel auf den vorbeugenden Brandschutz." Dieser verschaffe im Notfall der Feuerwehr Zeit und ermögliche es, die Bewohner geordnet zu evakuieren.

Auf der internationalen Fachmesse BAU 2019 hatte Rudolf ein dort als Innovation vorgestelltes WDVS des Systemgebers Heck Wall Systems kennengelernt. "MW A1" ist das erste europäisch und national A1 geprüfte und zugelassene, vollmineralische WDVS des Herstellers. Den Kern des Systems bilden Steinwolle-Dämmplatten, die mit einem speziellen, rein mineralischen Klebe- und Armierungsmörtel kombiniert werden. Herstellerangaben zufolge sorgt dieser für eine besonders gute Haftung der Platten auf dem Untergrund und verschafft dem System als Unterputz zusammen mit einem speziellen Armierungsgewebe Stabilität und Schlagfestigkeit.