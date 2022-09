Nina Aresund wird zum 1. Januar 2023 Executive Vice President Group Legal and Compliance und damit das neueste Mitglied in der Geschäftsleitung der Volvo-Gruppe. Sie übernimmt den Posten von Sofia Frändberg, die zukünftig als Senior Leader der Gruppe agiert. Aresund ist zurzeit als Head of Legal and Compliance für das Unternehmen tätig. Zuvor hatte sie die Rolle als Head of Group Legal inne. Ihre Karriere bei Volvo begann sie im Jahr 2007.

