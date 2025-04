Ittre/Belgien (ABZ). – Auf der bauma 2025 will NLMK Clabecq nach eigenen Angaben seine Position als führendes Unternehmen für verschleißfeste und hochfeste Stähle bekräftigen und Fortschritte in der Stahlwalztechnologie und Produktentwicklung präsentieren.

Der Baustahl QUEND 1300 soll eine herausragende Festigkeit, präzise Dickentoleranzen und hohe Zuverlässigkeit bieten. Foto: NLMK Clabecq

Mit INTHINITY will NLMK Clabecq auch seine neueste Innovation präsentieren. Diese sei ein neuer Maßstab in der Walztechnologie und gewährleiste eine unübertroffene Dickenkontrolle. Zwei weitere Neuheiten kommen hinzu: QUARD PRO, ein verschleißfester Stahl der nächsten Generation, und QUEND 1300, ein hochfester Baustahl für Hubanwendungen. Ergänzend dazu stellt NLMK Clabecq den Q Calculator vor, so der Anbieter. Dieses ist nach eigener Aussage ein intelligentes Tool zur optimalen Auswahl der passenden Stahlsorte für spezifische Anwendungen.

INTHINITY garantiert nach eigenen Angaben eine unübertroffene Dickenpräzision für alle Stahlbleche unter 15 mm. Dieser technologische Durchbruch werde durch ein modernisiertes Vier-Gerüst-Fertigwalzwerk möglich, das mit fortschrittlicher hydraulischer Dickenregelung und modernen Sensoren ausgestattet sei.

Mit INTHINITY profitierten Hersteller in der Bau- und Bergbauindustrie von einer verbesserten Konsistenz und engeren Toleranzen, was optimierte Umformbarkeit, bessere Schweißbarkeit und insgesamt höhere Leistungsfähigkeit ermögliche. Für besonders anspruchsvolle Anwendungen soll INTHINITY+ noch strengere Toleranzen bieten – eine essenzielle Eigenschaft für sicherheitskritische Komponenten wie Teleskopausleger von Kranen, erklärt NLMK Clabecq.

QUARD PRO beschreibt das Unternehmen als einen verschleißfesten Stahl, der eine perfekte Balance zwischen extremer Verschleißfestigkeit und herausragender Schlagzähigkeit biete. Er übertreffe in der Haltbarkeit herkömmliche 450-Brinell-Bleche und biete gleichzeitig eine höhere Schlagzähigkeit als 500-Brinell-Stähle. Damit ist QUARD PRO die ideale Wahl für anspruchsvolle Anwendungen wie Bergbaumaschinen, Kipperaufbauten und Landmaschinen, informiert der Anbieter. Dies gilt insbesondere dort, wo hohe Umformbarkeit und exzellente Schweißbarkeit gefordert sind.

Der hochfeste Baustahl QUEND 1300 mit einer Streckgrenze von 1300 MPa wurde nach eigenen Angaben speziell für Teleskopausleger von Mobilkranen entwickelt. Er soll eine herausragende Festigkeit, präzise Dickentoleranzen und hohe Zuverlässigkeit bieten. Damit eignet er sich laut NLMK Clabecq optimal für Hubanwendungen, die extreme Leistungsfähigkeit, strukturelle Integrität und erhöhte Sicherheit unter schwierigen Bedingungen erfordern.

Um Ingenieure und Hersteller bei der Auswahl der richtigen QUARD- und QUEND-Stähle zu unterstützen, stellt NLMK Clabecq den Q Calculator vor – ein Tool zur Vereinfachung der Materialauswahl, basierend auf den Anwendungsanforderungen.

Durch die Berücksichtigung von Schlüsselparametern wie Verschleißfestigkeit, struktureller Belastung und Verarbeitungsanforderungen soll die Anwendung helfen, Designs zu optimieren und Kosten zu senken.

Auf der bauma ist das Unternehmen an Stand A6.333 anzutreffen.