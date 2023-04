Süssen (ABZ). – Die BAU richtet sich den Verantwortlichen zufolge vorrangig an Fachpersonen aus Architektur und Planung. Die gleiche Zielgruppe spricht die neu gegründete Gesellschaft NOE Betongestaltung an und präsentiert dort ihre Schalungsmatrizen. Schon seit vielen Jahren bringt die NOE-Schaltechnik ihre Matrizen unter dem Namen NOEplast auf den Markt. Jetzt möchte das Unternehmen den Fokus stärker auf dieses Thema richten und hat deshalb im Jahr 2022 die Gesellschaft NOE Betongestaltung gegründet. Das Team zeigt sowohl Standardstrukturen als auch die Realisierung künstlerischer Motive. Zudem realisiert die NOE Betongestaltung individuelle Designs und schafft so laut eigenen Angaben absolute Unikate. Die Anwendung der Matrizen ist dem Hersteller zufolge denkbar einfach: Sie müssen lediglich in der Schalung fixiert und mit Beton übergossen werden. Sobald dieser ausgehärtet ist, lassen sie sich ausschalen. Die NOEplast-Matrizen eignen sich gleichermaßen für die Verwendung im Fertigteilwerk wie auf der Baustelle. Zu finden ist der Stand der NOE Betongestaltung auf der BAU in Halle A2 am Stand 301.

