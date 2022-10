Das Unternehmen zeigt bekannte Produkte, wie die NOEtop, die NOEdeck oder die NOE AluL. Es stellt Sortimentserweiterungen wie neue Schalungsdesigns vor und präsentiert Innovationen wie die NOEtop 4 und den Lifter der Bezeichnung NOE H20.



Der Lifter erleichtert die Montage von H20-Trägern zur Deckenschalung, denn mit ihm lassen sich gleich mehrere Belagträger an ihren Einsatzort heben. Dadurch müssen sie nicht mehr einzeln in luftige Höhe gebracht werden, sondern werden auf einer Fläche am Boden oder auf einer bereits verlegten Decke schnell und sicher vorbereitet und an ihren Einsatzort fertig verlegt.

Dabei greift der NOE H20 Lifter eine ganze Einheit von Belagsträgern und setzt sie auf den Jochträgern ab. Das "Loslassen" der Träger erfolgt automatisch durch Schwerkraft und erfordert keinen zusätzlichen Handgriff. Die Abstände der H20-Träger sind so gewählt, dass der Deckenbelag von oben verlegt werden kann. Ähnliche Vorteile bringt auch die NOEtop 4, verspricht das Unternehmen.

Bei ihr handelt es sich um eine Wandschalung, die durch einen konischen Ankerstab vollständig von einer Seite verspannt werden kann. Das bedeutet, dass die Arbeiten auf der Stellseite entfallen. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass die Schalung auch an schwer zugänglichen Stellen einfacher montiert werden kann. Darüber hinaus gehören das Zuschneiden von Hüllrohren, der Einbau von Konen sowie das Verschließen unbelegter Ankerstellen der Vergangenheit an. Mit einem weiteren Detail geht der Hersteller auf die aktuelle Entwicklung im Bauwesen ein:

Da die Räume inzwischen immer höher werden, hat die NOEtop 4 eine Grundhöhe von 3 beziehungsweise 3,6 m und macht es damit leichter möglich, auf diese geänderten Anforderungen einzugehen. Dabei besitzt die neue Schalung immer noch alle Vorteile, mit denen die NOEtop-Wandschalung schon seit Langem punktet, verspricht das Unternehmen. Beispielsweise ist sie ebenfalls innen und außen feuerverzinkt, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. Sie ist gleichfalls mit Gussecken ausgestattet und lässt sich zum Beispiel mit der NOEtop-Ausschalecke kombinieren.

Auch das gewohnte NOEtop-Zubehör kann bei der NOEtop 4 weiterhin eingesetzt werden. Verstärkten Fokus legt NOE auch auf seine Schalungsmatrizen. Schon seit vielen Jahren bietet das Unternehmen die Polyurethan-Matten an, mit deren Hilfe die Oberfläche von Beton gestaltet werden kann. Sie sind unter dem Namen NOEplast und in vielfältigen Standarddesigns erhältlich.

Darüber hinaus realisiert der Hersteller individuelle Motivwünsche. Um zukünftig noch besser den Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden, hat das Unternehmen seine Vertriebsmannschaft vergrößert und einen Designer mit dem Entwurf neuer Strukturen beauftragt. Zu finden ist NOE in Halle B3 am Stand 437.