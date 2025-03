Die Noe-Mitarbeiter stehen ihren Kunden von Beginn der Bauarbeiten bis zum Projektabschluss zur Seite. Sie erstellen beispielsweise Schalpläne und geben Ratschläge zur Taktung. Foto: NOE-Schaltechnik

Hier positioniert sich die Firma als zuverlässiger Partner für Auftraggeber aus Wohnungs-, Industrie- und Infrastrukturbau. Mit knapp 70 Jahren Erfahrung versteht Noe die Anforderungen jedes Projekts und bietet maßgeschneiderte Lösungen an. Um einen reibungslosen Bauablauf und einen optimalen Materialeinsatz zu garantieren, entwickeln Mitarbeitende individuelle Schalungspläne. Das Noe-Team ist stets in Kontakt mit den Verantwortlichen auf der Baustelle und kann diese so flexibel unterstützen – zum Beispiel, wenn es Änderungen im Ablauf gibt.

Dabei greifen die Kolleginnen und Kollegen auf ein umfangreiches Sortiment unterschiedlichster Schalsysteme zurück.

Dieses beginnt bei der Handschalung aluL, die von Hand bewegt werden kann, geht über Rundschalungen, die sich für unterschiedlichste Radien eignen, und endet bei der NOEtec, einem Baukastensystem, das häufig für Tunnelschalungen eingesetzt wird. Auch Speziallösungen sind für das Unternehmen aufgrund seines firmeninternen Sonderschalungsbaus schnell und einfach zu realisieren, versichert der Schalungsexperte.

Selbstverständlich bietet Noe seine Produkte auch zum Kauf an. Doch seit einigen Jahren geht die Tendenz dahin, dass die meisten Unternehmen sie vorzugsweise mieten. Dies hat für den Auftraggeber den Vorteil, dass er Platz spart und die zeitaufwendige Wartung beziehungsweise Aufbereitung der Schalung abgeben kann.

Ferner muss er sich nicht um die Logistik kümmern und ihm steht immer das passende System in der erforderlichen Menge zur Verfügung. Diesen Anforderungen werde Noe mit seinem Mietportfolio gerecht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine besondere Dienstleistung an: Es stellt neben den Schalungen auch Strukturmatrizen her. Diese werden bei Nachfrage von den Noe-Mitarbeitenden auf der Schalung fixiert, wodurch sie sofort einsatzfähig sind.

Erfahrungsgemäß nutzt es allerdings nichts, dass eine gute Schalung zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge auf der Baustelle vorliegt – wenn das Personal sie nicht zügig aufbauen kann.

Um den Baustellentrupp optimal auf die Aufgaben vorzubereiten, bietet Noe in seiner Akademie Produktschulungen an, in denen eine sichere und effiziente Montage erlernt wird. Auf der bauma können sich Interessierte in Halle B3 am Stand 437 über die verschiedenen Lösungen und Angebote aus dem Hause Noe informieren.