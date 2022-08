Aktuell befindet sich der 15 km lange Abschnitt vom Autobahnkreuz Regensburg bis zur Anschlussstelle Rosenhof der A3 nach jahrelanger Planung in der Ausführung. Allein in diesem Abschnitt müssen 16 Brücken neugebaut werden. Foto: ACO

Die Autobahn 3 ist eine der verkehrsreichsten Fernstraßen Deutschlands. Seit 2018 wird sie im Raum Regensburg von vier auf sechs Fahrspuren verbreitert. Aktuell befindet sich der 15 km lange Abschnitt vom Autobahnkreuz Regensburg bis zur Anschlussstelle Rosenhof nach jahrelanger Planung in der Ausführung.

Allein in diesem Abschnitt müssen 16 Brücken neugebaut werden. Alter, Größe und neue Anforderungen an die Ausstattung machen einen Ersatz unumgänglich. Die größte Brücke in dem Bereich, mit gut 200 m Länge, liegt bei Burgweinting. Sie besteht aus zwei nebeneinanderliegenden Teilbauwerken mit jeweils drei Fahrspuren und überspannt 23 Fernbahngleise der Deutschen Bahn. Der Neubau des nördlichen Teilbauwerks verlief unter fließenden Straßen- und Schienenverkehr. Hierbei wurde die Sonderform des Taktschiebeverfahrens angewendet.

Mit der Freigabe der Nordbrücke im Oktober 2021 wird derzeit im gleichen Bauverfahren die Südbrücke bis 2023 erneuert. Foto: ACO

Zunächst wurden die neuen Brückenbauteile mit dem Stahlgerüst der alten Brücke verbunden. Anschließend wird auf sogenannten Verschubwippen die neue Brücke Zentimeter für Zentimeter über die Gleise geschoben. Nachdem die neue Brücke ihren Platz eingenommen hat, wird die Fahrbahnplatte mit drei Fahrstreifen und einem Standstreifen ausgestattet. Mit der Erhöhung der Verkehrskapazität steigt die Anforderung den Lärm und die Belastung für die Umgebung einzudämmen. Hochragende Lärmschutzwände auf Brücken sind durch die exponierte Lage und spätere Ästhetik keine Lösung. Um effektiv Lärm zu reduzieren, fiel die Entscheidung auf einen Fahrbahnbelag mit offenporigem Asphalt (OPA). Der Fahrbahnaufbau mit OPA bedarf der Entwässerung auf zwei Ebenen. Neben der Oberfläche muss zudem der porige Asphalt entwässert werden.

So fand schon in der frühen Brückenplanung der Einsatz einer kappenintegrierten Entwässerung Beachtung. Ausschlaggebend dafür waren die hohe Entwässerungsleistung, wenige Durchdringungen und die zweite Entwässerungsebene für den offenporigen Asphalt (OPA). Diese Eigenschaften umfasst das Entwässerungssystem der Hohlbordrinne KerbDrain Bridge von Aco, teilt der Hersteller mit.

Die Hohlbordrinne, die auf 200 m Länge des Brückenbauwerks installiert wurde, verbindet Bordstein und Entwässerungsrinne in einem Element. Als Teil der Kappe steht diese als verlorene Schalung und ist Höhengeber für Asphalt und Beton. Wie in den Richtzeichnungen gefordert, werden die Rinnenelemente im Kappenbeton rückverankert.

Der Stoß der Hohlbordrinne besitzt eine integrierte Dichtung zum einfachen und gesicherten Einbau. Der Vorteil mit integrierter Dichtung ist, dass Streckenradien ohne weitere Anpassungen herzustellen sind. Zudem wird das aufgenommene Wasser vollständig abgeleitet. Was einen positiven Effekt im Bauwerksschutz mit sich bringt.

Mit der Freigabe der Nordbrücke im Oktober 2021 wird derzeit im gleichen Bauverfahren die Südbrücke bis 2023 erneuert. Der gesamte Verkehr läuft nun über den Neubau. Die leistungsstarke KerbDrain Bridge befindet sich im nicht überfahrenen Bereich. So ist eine zuverlässige schnelle Ableitung des Niederschlags über zwei Ebenen auch bei hohem Verkehrsaufkommen gesichert, teilt Aco mit. Das Unternehmen ist ein Hersteller von Bauelementen für den Tiefbau, Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, die Haustechnik, die Abwasserbehandlung und landwirtschaftliches Bauen.