Im Geschäftsbereich Baumaschinen arbeitet das Familienunternehmen seit mehr als 20 Jahren mit dem Hersteller JCB zusammen (v. l.): Laura Odenwälder, Heinz Odenwälder und Andreas Hook. Foto: Odenwälder

Mörlenbach (ABZ). – Die Odenwälder Gruppe ist ein familiengeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Mörlenbach, das sich auf den Verkauf und die Vermietung von Baumaschinen, Baugeräten, Flurförderzeugen sowie Krane spezialisiert hat. Neben dem breiten Produktportfolio bietet das Unternehmen nach eigenen Angaben umfangreiche Dienstleistungen wie beispielsweise Schulungen und Unterweisungen an. Die sogenannte Odenwälder BauAkademie vermittelt durch qualifizierte Trainer die geforderten Lerninhalte zu Schulungen und Unterweisungen rund um den Bau und führt die entsprechenden Theorie- und Praxisprüfungen durch.

Das Unternehmen verfügt auch über eine eigene Werkstatt und ein erfahrenes Team an Mechatronikern, um Reparaturen und Wartungsarbeiten durchzuführen. So können Kunden aus den verschiedenen Branchen wie Hoch- und Tiefbau, Landwirtschaft, Handwerk, Industrie und Gartenlandschaftsbau bedient werden. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit und hat sich einen Ruf als zuverlässiger Partner für Bauprojekte erworben. Im Mittelpunkt steht die enge Zusammenarbeit mit den Kunden, um maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Kundenbedürfnisse zu finden.

Was den Geschäftsbereich Baumaschinen betrifft, arbeitet das Familienunternehmen seit über 20 Jahren mit dem Hersteller JCB zusammen. Der Schwerpunkt liegt aktuell auf Kompaktmaschinen. Ziel sei es jedoch, die Heavy Line stärker zu fokussieren. Mit Blick auf den Hochbau bewerkstelligt ein Team aus acht Monteuren und zwei kaufmännischen Mitarbeitenden einen Fuhrpark von 150 Mietkranen. Jeden Tag werden Krane transportiert, montiert, demontiert und natürlich auch repariert und gewartet. Baugeräte finden sich an jedem der sechs Standorte im sogenannten BaugeräteCenter. Von klassischen Handwerkzeugen, über Gartentechnik, Verdichtungsgeräten, Absperrtechnik, Containern bis hin zum Arbeitsschutz, findet sich hier alles, was auf der Baustelle benötigt wird.

Seit zwei Jahren gehört die Firma fo-Stapler mit Sitz in Altenstadt bei Frankfurt am Main zur Unternehmensgruppe, welche ihre Expertise im Bereich Flurförderzeuge besitzt. Dazu gehören Gabelstapler, Deichselgeräte, Gabelhubwagen, Nieder- und Hochhubwagen etc. zum Kauf, Miete oder Leasing sowie eine Gabelstapler Fachwerkstatt mit erstklassiger Ersatzteilversorgung. Mit diesem Firmenzuwachs hat die Odenwälder Gruppe die Doosan-Vertretung erworben und ihr Produktportfolio ausgebaut.

Im nächsten Jahr feiert das Familienunternehmen 75-jähriges Betriebsjubiläum. Langjährige Geschäftsbeziehungen, geballtes Branchen Know-how, Geschäftserfahrung sowie stetige Weiterentwicklung machen den Geschäftserfolg aus. Mittlerweile ist die vierte Generation in das Familienunternehmen eingestiegen. "Als zukunftsweisendes Unternehmen begeistern wir durch Nachhaltigkeit, Qualität und innovatives Handeln", berichtet Laura Odenwälder über die Vision des Unternehmens, welches sie ab nächstem Jahr zusammen mit Andreas Hook, Prokurist der Firmengruppe, vollumfänglich leiten wird. Mit aktuell sechs Standorten in Deutschland und über 150 Mitarbeitenden möchte das Unternehmen weiter wachsen. Dabei sieht die Geschäftsleitung die aktuellen Herausforderungen im Markt als Chance um besser zu werden. Diesen Satz hat das Familienunternehmen auch in ihrem Leitbild festgehalten, um die Offenheit für Veränderung und Neues direkt in der Unternehmenskultur zu verankern.