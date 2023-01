Compair bietet Produktreihe mit dem Assure-Servicevertrag an. Foto: CompAir Drucklufttechnik

Die Industrie erlebt aktuell einen Anstieg der Strompreise. Viele suchen deshalb nach neuen Möglichkeiten, den Energieverbrauch für die Herstellung von der Druckluft zu senken und so weitere Preissteigerungen abzufedern. Die DX-Baureihe ermöglicht das durch eine schnelle Amortisation, erläutert CompAir. Die DX-Serie biete zudem eine Vielzahl von Leistungsverbesserungen, die dazu beitragen, die Kosten zu senken und parallel die Zuverlässigkeit in den Anwendungsbereichen zu verbessern, in denen ein Höchstmaß an Luftreinheit erforderlich ist. Die neue Baureihe ist sowohl mit fester als auch mit variabler Drehzahl erhältlich. Zudem gibt es Modelle von 200 kW bis 355 kW Leistung und wahlweise luft- oder wassergekühlte Varianten. Ein neu konzipierter Druckluftanschluss sorgt für einen bis zu 8 % höheren Wirkungsgrad und einen verbesserten Volumenstrom, teilt das Unternehmen mit. Die optimierte radiale Einlasskonstruktion reduziert den Druckabfall. Kühlmäntel in beiden Verdichtungsstufen maximieren die Wärmeübertragung. Verglichen mit anderen Konstruktionen laufen die Rotoren auch bei niedrigen Temperaturen. Bei den Premium-Modellen sorgt Wasser in den Kühlmänteln für einen noch höheren Wirkungsgrad. Auch bei der Druckluftstation stehen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Geräte im Vordergrund. Das sichert auch bei härtesten Betriebsbedingungen Widerstandsfähigkeit. Umgebungstemperaturen von bis zu 460° C können standardmäßig gehandhabt werden. Sowohl die Rotoren als auch die Innenflächen der gusseisernen Kompressionskammern sind mit einer speziellen Ultracoat-Behandlung beschichtet, um Korrosion zu vermeiden. Eine Sechs-Prozent-Verbesserung der Effizienz des Feuchtigkeitsabscheiders verhindert, dass Wasser in die nächste Verdichtungsstufe gelangt. Zudem bieten die Edelstahlrotoren der zweiten Stufe einen weiteren Korrosionsschutz. Die Modelle der DX-Baureihe sind nach ISO 8573-1:2010 für die Klasse Null zertifiziert, was das Risiko einer Verunreinigung im Produktionsprozess verringert. Die luftgekühlten Modelle sind mit einem Nachkühler aus Edelstahl ausgestattet. Zwischenkühler und Ölkühler aus Aluminium sind schwimmend gelagert und sorgen für höchste Zuverlässigkeit und Wärmeübertragung. Die wassergekühlten Varianten sind serienmäßig mit Edelstahlrohren und -verschraubungen ausgestattet. Eine hochwertige Mantel- und Röhrenkonstruktion ist für eine einfachere Wartung horizontal montiert. Modelle mit variabler Drehzahl bieten Turndown-Raten von bis zu 71 %. Zudem können Kunden den Luftbedarf anpassen, Bedarfsspitzen werden automatisch angeglichen. Für höhere Energieeffizienz steht eine Reihe von Wärmerückgewinnungsoptionen zur Verfügung. Das ermöglicht eine Nutzung von bis zu 94 % der anfallenden Abwärme, verspricht CompAir. Ein Elektromotor der Schutzart IP55 8 (Modelle mit fester Drehzahl) beziehungsweise eine IP54-Variante (variable Drehzahl) ist serienmäßig verbaut. Der Motor ist auf die Anforderungen des Kompressors abgestimmt: Bei Volllast entwickelt er einen Spitzenwirkungsgrad und Leistungsfaktor. Die Motorkonstruktion sichert zudem einen geringeren Temperaturanstieg und steigert damit die Zuverlässigkeit. In allen Konstruktionsphasen haben die Entwickler auf einfache Wartung und Instandhaltung geachtet. Alle Hauptkomponenten des Kompressors sind über abnehmbare Flügeltüren schnell zugänglich. Die Überwachung ist bei allen Modellen der Reihe gleich: Eine Xe-Mikroprozessorsteuerung überwacht, steuert und schützt. Die benutzerfreundliche Schnittstelle hilft Betreibern bei der kontinuierlichen Überwachung der Kompressor-Parameter und bietet Web-Konnektivität. Darüber hinaus sind alle Modelle mit der digitalen Cloud-Plattform iConn von CompAir kompatibel.