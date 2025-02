Leonberg (ABZ). – Mit der konsequenten Umstellung auf Elektro-Antriebe, die nach und nach vom Arbeitsbühnenvermarkter mateco vollzogen wird, soll der Weg frei werden für eine nachhaltigere und effizientere Arbeitsweise auf der Baustelle. mateco hat mittlerweile nach eigener Aussage mehr als 70 % seiner Flotte mit E- oder Hybrid-Antrieb ausgestattet. Dadurch sollen sich für die Nutzer eine Reihe an Vorteilen ergeben.

Besonders wenn bald das Frühjahr naht, gibt es für die Instandsetzung von Gebäuden einiges zu tun, wie hier in Berlin am Alexanderplatz. Ob für Reinigungsarbeiten, Fassadenprüfungen, das Anbringen von Solaranlagen, aber auch für den Austausch von Sonnenrollos oder Fensterelementen – bei all diesen Tätigkeiten sind die Arbeitsbühnen von mateco laut Unternehmen die geeigneten Helfer, um im Frühjahr alles auf Vordermann zu bringen und zu erneuern. Somit sollen Anwender sicher in die Höhe gelangen. Foto: mateco

Ausdrücklich weist der Arbeitsbühnenvermietspezialist mateco darauf hin, dass niemand bei Nutzung der elektrischen Arbeitsbühnen und Telestapler irgendeine, wie auch immer geartete Angst vor der Elektrifizierung haben müsse, sondern immer von den vielfältigen Vorteilen profitieren könne.

Mit den batteriebetriebenen Bühnen bietet mateco nach eigenem Bekunden eine Lösung, die vor allem emissionsfreies Arbeiten ermöglicht. So können Tätigkeiten in sensiblen Bereichen, wie beispielsweise im Inneneinsatz oder in Lärmschutzzonen, ungehindert durchgeführt werden. Ein gutes Produktbeispiel ist hier die Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne TG 214 KE 4x4 S.

Mit den batteriebetriebenen Geräten bietet mateco Lösungen für emissionsfreies Arbeiten. Ein gutes Beispiel ist hier die Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne TG 214 KE 4x4 S. Gerade in sensiblen Bereichen wie im Inneneinsatz oder in Lärmschutzzonen bieten sich die elektrischen Arbeitsbühnen und Telestapler bestens an. Foto: matecO

Mit dieser Bühne böten sich vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Außen- und Innenbereich und durch Allradantrieb könne auch unwegsames Gelände sicher überwunden werden. Durch die schmale Bauweise könnten auf diese Weise schwer zugängliche Bereiche angesteuert werden. Nach Aussage von mateco liegen die Vorteile bei der Nutzung von Elektro-Antrieben klar auf der Hand: Neben der Reduzierung der Luftemissionen, der Reduzierung der Lärmemissionen, dem sauberen Ladevorgang und einer starken Leistung, glänzen diese Antriebe vor allem durch eine extreme Geländegängigkeit, lange Arbeitszyklen, geringe Betriebskosten und die Möglichkeit zur Nutzung im Innen- und Außenbereich.

mateco zählt eigener Einschätzung nach zu den führenden Anbietern bei der Vermietung von Arbeitsbühnen. Derzeit umfasst die Mietflotte mehr als 12.000 Arbeitsbühnen in mehr als 700 Ausführungen. Mit mehr als 185 Standorten in Europa, Panama, Mexiko und Chile sowie rund 80 Partnern weltweit, verfolgt mateco ein Ziel: Für Kunden die beste Höhenzugangstechnik zu liefern.