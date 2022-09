Oliver Rehn verstärkt das Team derTWF Tiefbautechnik GmbH. Als Vertriebsleiter Ost ist er verantwortlich für den Verkauf und die Vermietung von Maschinen der Ramm- und Bohrtechnik. Der gelernte Maschineningenieur studierte am Bergbauinstitut Moskau sowie der Bergakademie Freiberg und ist inzwischen seit fast 30 Jahren im Spezialtiefbau in Deutschland und Österreich zuhause. "Ich war seit dem Studium immer im Spezialtiefbau tätig, unter anderem fast zehn Jahre in Österreich. Zuletzt konnte ich noch wertvolle Erfahrungen in der Vermietung und dem Verkauf von Baumaschinen sammeln. So kann ich jetzt die TWF-Kollegen in den anderen Regionen optimal ergänzen", so der in Hoyerwerda geborene Rehn.

