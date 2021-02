Mit dem digitalen Verifizierungs-Workflow von Topcon können Baumängel frühzeitig erkannt und damit Nacharbeit und Verzögerung vermieden werden. Der Abgleich von Planung und Bauausführung gelingt in drei Schritten zehnmal schneller als mit traditionellen Methoden.

Den Workflow startet Topcon mit einer Scan-Robotik-Totalstation. Diese erledigt Vermessung, Absteckung, Scan und Punktwolkenregistrierung. Dann verarbeitet die Punktwolken-Software Topcon MAGNET Collage die Daten in einheitlicher 3D-Umgebung.

Am Ende vergleicht die Bauverifizierungs-Software ClearEdge3D Verity blitzschnell die Punktwolken mit den Entwurfs- und Fertigungsmodellen. Wer so die korrekte Bauausführung sichert, kann Nacharbeiten und Verzögerungen vermeiden.

Mehr dazu im Live-Webinar mit Wolfgang Bücken, Verifizierungs-Experte bei Topcon:

www.topconpositioning.com/de/bauverifizierung

Der Verifizierungs-Workflow in 3 Minuten einfach erklärt:

vimeo.com/511126764

Redaktion: wyynot, Dietmar Puttins

