Die Optimas-Material-Verteilschaufel Finliner mit 1,4 m³ Inhalt wird am Köln/Bonner Flughafen zur Bankette Pflege der Start- und Landebahnen eingesetzt. Foto: Optimas

Die Bankette dieser etwa 6 m breiten Betonpisten müssen kontinuierlich gepflegt werden. Hierfür wurde die Optimas-Material-Verteilschaufel Finliner angeschafft, informiert der Hersteller. Auf dem Flughafen ist das Gerät nun regelmäßig im Einsatz, für die Bankettpflege und viele andere Aufgaben. Der Finliner ist eine Material-Verteilschaufel, die 1,4 m³ Material fasst. Es gibt auch Modelle mit 0,5 m³ und 1 m³. Der Finliner wird hydraulisch betrieben.

Die Schaufel ist ein Anbauwerkzeug für Radlader, Traktoren, Teleskoplader, oder Unimog, gleich welchen Fabrikates. Montiert wird die Schaufel über die passende Schnellwechselplatte oder Aufnahme am Trägergerät. Der Anbau per Schnellwechsler ist in einer Minute geschehen.

Gestreut wird seitlich nach rechts, während der Radlader geradeaus fährt. Beim 1,4-Kubikmeter-Finliner gibt es optional (speziell für Teleskoplader) auch eine Ausführung, die links streut. Die Dosierung des Füllgutes wird durch die Geschwindigkeit des Förderbandes und die Fahrgeschwindigkeit des Radladers gesteuert.

Die 1,4 m³ fassende Material-Verteilschaufel Finliner ist oben trichterförmig erweitert. So kann beim Befüllen mit Material laut Optimas nichts danebenfallen. Die Befüllung erfolgt meist durch Lkw oder Radlader.

Die Länge des Förderbandes, das das Material aus der Schaufel transportiert, beträgt 2,5 m. Die Einfüllbreite der Schaufel: 2,6 m, Höhe Vorderkante: 0,82 m und das Gewicht: 1120 kg. Der Finliner ist mit Rollen versehen, die das Bewegen der Schaufel einfach machen sollen.



Um eine gleichbleibende und präzise Breite und Höhe beim Einbau des verfüllten Materials zu erreichen, ist an dem Finliner ein Bankettschild angebaut. Es besteht aus Rahmen und Abziehschild und kann nach Bedarf in Höhe und Weite justiert werden.

"Das Bankettschild ist aus solidem Stahl gefertigt", so der Hersteller, somit sei auch das Auskratzen von altem Material möglich. Das Bankettschild für die 1,4-Kubikmeter-Schaufel wird für die Fahrt zum Einsatzort einfach hochgeklappt. Dadurch verringert sich die Gesamtbreite des Anbaugerätes und das Einsatzfahrzeug bleibt somit straßenverkehrstauglich.

Die größte Optimas-Material-Verteilschaufel Finliner hat 1,4 m³ Inhalt, Optimas bietet noch zwei kleinere Varianten mit 1 m³ und 0,5 m³.

Das Arbeitsprinzip bleibt laut Hersteller gleich, die Einsatzgebiete sind vielfältig, beispielsweise die Verteilung von Fundament- und Rückenstützbeton beim Bau von Randeinfassungen, das Absanden von Gräben und Leitungen, die Verteilung von Asphalt bei Reparaturarbeiten oder im Hochwasserschutz die Befüllung von Sandschläuchen oder Sandsäcken und vieles mehr. Für den Asphalteinbau gibt es ein spezielles Laufband. Wenn an den Start- und Landebahnen des Flughafens gearbeitet werden muss, sind umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und große Präzision notwendig. In den Zeiträumen für die Arbeiten ist also absolute Verlässlichkeit der Maschinen notwendig, heißt es von Unternehmensseite.

Auch dies ist ein wichtiges Argument für die Material-Verteilschaufel Finliner. Von den vielen Vorzügen des Finliners konnten sich die Fachkräfte des Flughafens bei der Einweisung überzeugen.