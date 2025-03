Die Optimas Pflasterverlegemaschine PaveJet S24. Foto: OpTimas

Die PaveJet S24 Pflasterverlegemaschine ist das Flaggschiff der Optimas Maschinen- und Geräteflotte. Zur bauma gibt es eine neue Ausführung, die "Cool Edition". Konzipiert für heiße Tage, um einen kühlen Arbeitsplatz und damit dauerhaft wirtschaftliches Arbeiten zu ermöglichen, informiert der Hersteller. Die Optimas PaveJet S24 Cool-Edition ist zusätzlich mit Klimaanlage und luftgefedertem Komfortsitz ausgerüstet. Für kalte Tage gibt es eine Sitzheizung und beheizbare Außenspiegel. Um das Modell auch äußerlich reizvoll zu machen, ist es mit einer speziellen attraktiven Farbgebung versehen. Also ein echter Hingucker, mit dem es Spaß macht zu arbeiten.

Neu im Optimas-Programm ist eine "Leisemaschine". Nahezu geräuschlos bewegt das Vacu-Pallet-Mobil die zu verarbeitenden Bordsteine, Rinnensteine, Platten usw. Bis zu 1500 kg können transportiert werden. Zu verlegen sind sie jeweils leicht mithilfe des Vakuum-Schlauchhebers. Man kann 140 kg bis zu 3 m weit heben und einbauen. Ohne Kraft einsetzen zu müssen und ohne Motorgeräusche. Ein Akkuantrieb macht das Vacu-Pallet-Mobil zu einer "Leisemaschine". Es können Akkus verschiedener Größe genutzt werden. Je nach Batterie sind vier Stunden Arbeitszeit oder mehr möglich. Die Leisemaschine schafft eine angenehme Arbeitsumgebung, weil kein Dieselmotor zu hören ist. Gleichzeitig werden die Anlieger einer Baustelle deutlich weniger mit Schallemissionen belästigt. Das erspart unangenehme Auseinandersetzungen.

Das Optimas Planmatic Planiergerät ist ein vollautomatisches mobiles System. Es wird an einen Radlader angebaut und kann sowohl in Vorwärts- wie in Rückwärtsfahrt abziehen, informiert der Hersteller. Die 2-D-Steuerung kann die x- und y-Achse messen. Die geschieht mithilfe von Leica Laserempfängern, Querneigungssensor und Leica Ultraschall-Abtastern. Genutzt wird hierbei die Optimas eigene Software. Mit der 3-D-Maschinensteuerung können in einem Arbeitsgang wechselnde Geländeprofile hergestellt werden. Das heißt: In einer Fläche können unterschiedliche Neigungen und Höhen eingearbeitet werden.

Neben den Neuheiten zeigt Optimas dem Besucher alle Schritte des Pflaster- und Wegebaus, die mit maschineller oder gerätemäßiger Unterstützung schneller und wirtschaftlicher zu gehen sind.

Pflastern, Planum erstellen, Randeinfassungen, Material verteilen, Fugen bearbeiten, Reitplatzbau, Leitplankenmontage, Hochwasserschutz, Hebetechnik und Werkzeuge. Dies sind alles Gebiete für die Optimas die passenden hilfreichen Maschinen und Geräte anbietet.

Der entscheidende Vorteil der Optimas Maschinen ist nach Unternehmensangaben, dass der körperliche Aufwand eines Mitarbeiters gewaltig verkleinert wird. Bordsteine mit 100 kg Gewicht, die eingebaut werden, ergeben pro Woche viele Tonnen, die gehoben und bewegt werden. Tausend m² Steine pflastern sind in Summe viele Tonnen Gewicht, die früher händisch bewegt wurden. Diesen Aufwand nehmen die Geräte ab. Der Effekt ist, dass man schneller und deutlich länger mit bester Qualität arbeiten kann. Sowohl auf jeder Baustelle wie auch im Berufsleben insgesamt. Weiterhin kann man ohne Einschränkungen gleichbleibend mit guter Qualität bauen.

Die Optimas-Fachleute erklären und zeigen, was im Arbeitsalltag zu mehr Leistung verhilft. Optimas im bauma Freigelände Stand FN 1116/1.