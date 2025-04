Vincenza/Italien (ABZ). – Outset, ein italienischer Hersteller von Elektronik-Geräten, will auf der bauma 2025 eine ganze Reihe technischer Lösungen zur Bestimmung des Ladungsgewichts von Fahrzeugen vorstellen.

Das italienische Unternehmen Outset bietet eine breite Produktpalette. Abb.: Outset

Zu den wichtigsten Innovationen, die gezeigt werden, zählt Outset den T1 LOADER LFT, ein neues Wiegesystem für Radlader mit dem Zertifikat MID OIML R51. Dieses soll Präzision und Zuverlässigkeit gewährleisten. Die OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale) ist eine Organisation zur internationalen Harmonisierung des Messwesens.

Das Unternehmen bietet mit dem T1 Digger AL ferner eine Anwendung für Bagger. Das System umfasst nach eigenen Angaben vier Neigungsmesser, um Baggerarm und Schaufel präzise ausrichten und steuern zu können.

Outset will zudem eine KI-basierte Lösung präsentieren, die Wiegevorgänge beschleunigen und Messungen auch in schwierigen Positionen ermöglichen soll, sodass durchgehend genaue Echtzeit-Daten zur Verfügung stehen. Durch Bluetooth-Module mit großer Reichweite, die Outset anbietet, sollen Verkabelungen wegfallen und die Systemzuverlässigkeit erhöht werden. Durch die Verbindung eigener Software-Systeme mit der T1 Cloud können Kundenunternehmen auf externe Hardware verzichten, stellt Outset abschließend fest.

Das Unternehmen bekräftigt mit der Teilnahme an der Weltleitmesse sein Commitment zu technischer Innovation und bietet Lösungen, die Baumaßnahmen otimieren und Kosten sparen. Outset lädt dazu ein, die Zukunft des Onboard-Wiegens zu erleben. Das Unternehmen freut sich, bauma-Besucher am Stand 400 in Halle A6 willkommen zu heißen.