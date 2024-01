Durch die Paarung der Ecofil Feinfiltration mit den Hochleistungs-Schmierstoffen des Herstellers Motorex erreichen Anwender nach Unternehmensangaben lange Ölstandzeiten, bis hin zur ölwechselfreien Maschine. Foto: G. Hadrian

Die Ecofil Feinfiltrationstechnik versetzt das Unternehmen und dessen Kunden in die Lage aus allen Ölen sowie Kraftstoffen Wasser und Schmutz zu entziehen, mit dem Ziel und dem Ergebnis die Systeme betriebssicherer und verschleißärmer zu halten sowie die eingesetzten Medien länger zu nutzen, erklärt der Hersteller. Das sei gelebte und praktizierte Nachhaltigkeit mit hohem technischen Vorteil für die Anwender.

Die Ecofil Feinfiltrationstechnik ist in der Lage, die Langlebigkeit hochwertiger Öle zu erhalten und die Ölwechselintervalle damit zu verlängern, so das Unternehmen. Die Betriebskosten werden gesenkt und die Umwelt geschont, bei gleichzeitig deutlich höherer Maschinenverfügbarkeit. Die Ecofil Feinfiltrationstechnik sollte zur Befüllung von Neuölen, zur turnusmäßigen Reinigung der Öle und Systeme sowie als Wartungseinheit nach Schäden an Aggregat-Komponenten, eingesetzt werden, erläutert der Hersteller.

Gesamte Systeminhalt des Aggregates wird gereinigt



Der Wirkungsgrad der Ecofil Nebenstromfiltration liege deutlich über dem eines Ölwechsels, da durch die Feinfiltration, möglichst unter Betrieb, nicht nur wie beim Ölwechsel der Tankinhalt erreicht, sondern der gesamte Systeminhalt des Aggregates gereinigt werde. Hierfür stehe eine große Auswahl mobiler Filtrationsanlagen, 12- und 24-Volt-Anlagen oder auch die Möglichkeit der Festinstallation in das System zur Verfügung.

Diese Maßnahmen, die sich eindeutig als vorbeugende Instandhaltung qualifizieren lassen, haben wir bei Interesse oder im Bedarfsfall kombiniert mit den biologisch abbaubaren Hochleistungs-Schmierstoffen der Firma Motorex, heißt es von Unternehmensseite.

Auf diese Art könne man Ökonomie und Ökologie in absoluten Einklang bringen. Hochwertige Öle würden sauber und frei von Wasser gehalten. Gepaart mit Messungen und Analysen seien extrem lange Standzeiten ohne technisches Risiko, bis hin zu Lebzeit-Fülllungen möglich.

Eine sehr gute Referenz für diese Konzeptlösung, das Zusammenspiel von der Ecofil Ölfeinstfiltertechnik und den biologisch abbaubaren Hochleistungsschmierstoffen von Motorex, ist die Firma Kerstens aus Amerang. Ihr Tätigkeitsgebiet erstreckt sich über den Bereich Rosenheim, München, Traunstein und angrenzende Bezirke.

In vielen Bereichen tätig

Der Familienbetrieb ist in vielen Bereichen wie Erdbau, Straßenbau, Abbruch und Kiesgrubenbetrieb tätig. Diese Tätigkeitsfelder bedeuten für ihre Technik und Maschinen extreme Beanspruchungen, was im schlimmsten Fall zu Störungen und Ausfällen führen kann. Dem beugen sie, mit der Feinfiltertechnik von Ecofil und den Schmierstoffen von Motorex, vor. "Die Arbeit mit und für die Natur ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Ob mit unserer Regenwasser- und Schmutzwassernutzung oder mit der Verwendung von umweltfreundlichen und biologisch abbaubaren Betriebsschmierstoffe – Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen. Nur ein Gedanke mehr und doch mehr als ein Gedanke. Denn unsere Arbeit ist auch an der Umwelt, mit der Umwelt, für die Umwelt."

Verschmutzungen und Wasser sind der Hauptgrund für Ölwechsel, Verschleiß und Störungen. Diese Verschmutzungen werden bis auf eine Feinheit von 1 µm entfernt, mit der Wirkung bis zu 70 bis 80 % weniger Verschleiß, beziehungsweise Minimum 50 % weniger Totalausfälle. Die umweltrelevanten Vorgaben in allen Branchen steigen ständig. Parallel gilt es die Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu optimieren. Mit den Leistungsstarken biologisch abbaubaren Hydraulikölen von Motorex gelingt der vereinfachte und sichere Wechsel auf umweltfreundliche Lösungen ohne Leistungskompromisse und finanziellen Mehraufwand, erklärt das Unternehmen. Diese Lösungen sind in Abstimmung mit allen Maschinenherstellern auch werksseitig möglich.

Durch die Paarung der Ecofil Feinfiltration mit den Hochleistungs- Schmierstoffen des Herstellers Motorex erreiche der Nutzer extrem lange Ölstandzeiten, bis hin zur ölwechselfreien Maschine. G. Hadrian bietet Messtechnik und Ölanalysen an, um dies entsprechend abzusichern.