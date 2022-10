Die sechs Tage auf der IAA Transportation standen ganz im Zeichen der neuen Kran- und Hebelösungen. Foto: Palfinger

Auf einer Gesamtfläche von rund 2000 m² wurden Kran- und Hebelösungen der Zukunft, Smart sowie Eco-Efficient Solutions präsentiert, die das Leben der Kunden laut Hersteller einfacher, sicherer, wirtschaftlicher und effizienter machen. Getreu dem präsentierten Motto "Together we can reach anything" stellt das globale Unternehmen seine Kunden in das Zentrum aller Aktivitäten. "Wir sehen Herausforderungen nicht als Hindernis, sondern als Chance. Wir schaffen Lösungen und geben Antworten. Das ist es, was uns als Weltmarktführer und somit auch die gesamte Branche antreibt.

Dabei stehen unsere Kunden immer im Mittelpunkt. Denn nur wenn wir ihre Herausforderungen kennen, können wir entsprechende Produkte und Lösungen liefern", fasst Palfinger CEO Andreas Klauser die Herangehensweise des Unternehmens zusammen. Diese Lösungen kamen insbesondere bei den zahlreichen Produkt-Shows zur Geltung. Denn mit dem erstmals ausgestellten innovativen PK 250 TEC wurde ihm zufolge der smarteste aller Ladekrane, mit der Generation 3 die neue Forst- und Recyclingkrangeneration mit der längsten Reichweite, mit dem F3 151 Silent Pack der leichteste und gleichzeitig leiseste Mitnahmestapler seiner Klasse und mit der PTC 1000 LLW die leichteste 1000 kg Hubladebühne am Markt vorgestellt.

Zudem setze Palfinger die Potenziale der Digitalisierung zugunsten seiner Kunden ein und präsentierte neue Features und Lösungen entlang der gesamten Customer Journey. Von dem Palfinger Produktkonfigurator, dem eCommerce-Shop, der Impact Service-App für Hubladebühnen bis hin zu Palfinger Connected. Die sechs Tage auf der IAA steckten voller Innovationen und technologisch wegweisender Produkte, resümieren die Verantwortlichen. Expert Talks sowie zahlreiche Kunden-, Händler-, und Partnertermine auf dem Palfinger-Stand trugen demnach zu einem Austausch bei. Palfinger forciert eigenen Angaben zufolge mit seiner Vision & Strategie 2030 und den einhergehenden Säulen "Go Digital" und "Go for Solutions" eine umfassende Digitalisierung aller Unternehmensbereiche und erweitert die Angebotspalette. Mit dem klaren Ziel Kunden und Partnern integrierte Gesamtlösungen anzubieten.

"Die IAA Transportation bietet uns die Möglichkeit unsere Vision und Strategie am Produkt darzustellen. Denn nichts ist effektiver als die positive Reaktion eines überzeugten Kunden, ausgelöst durch eine innovative Lösung auf sein Problem. Und genau dafür sind wir hier", erklärt Andreas Klauser. Auf der bauma präsentiert sich Palfinger an den Ständen FN.826 sowie FS.1304/1.