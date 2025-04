Bergheim/Österreich (ABZ). – Gemäß dem Motto "Go for Solution P" präsentiert Palfinger auf der bauma 2025 sein umfassendes Portfolio an Services und Innovationen. Im Mittelpunkt steht das Modell PK 880 TEC, das in München seine Weltpremiere feiert, informiert die Unternehmens-gruppe..

Palfinger unterstützt seine Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg mit maßgeschneiderten Services, die Mehrwert bringen sollen, verspricht der Hersteller. Foto: Palfinger

Darüber hinaus dürfen sich Besucher auf zwei Weltpremieren innerhalb der TEC-Reihe der Hubarbeitsbühnen sowie einer Weiteren in der FL-Reihe der Mitnahmestapler freuen. Mit diesen und vielen weiteren Produkt- und Service-Highlights sowie dem HP 20 A TEC Abrollkipper setzt der Hersteller neue Maßstäbe für Hebelösungen.

"Palfinger bietet ein Komplettpaket aus Produkten, digitalen Lösungen und Services, die in Kombination ein optimales Ergebnis ergeben. Wir präsentieren live unsere neuesten Innovationen und zeigen das Potenzial einer nahtlosen Verbindung aus Hardware und Software", sagt Andreas Klauser, CEO von Palfinger.

"Es ist unser Commitment, unseren Kunden die besten Lösungen für ihre täglichen Herausforderungen zu bieten. Die bauma 2025 ist eine ideale Plattform, um zu zeigen, was wir bereits heute und in Zukunft leisten können."

Das Highlight der bauma 2025 ist der PK 880 TEC, der erstmals dem globalen Markt präsentiert wird. Der Kran kombiniert laut Hersteller modernste Technologie mit den neuesten CONNECTED plus+ Lösungen und liefert so neben einer erstklassigen Präzision und Hebeleistung auch eine maximale Betriebszeit. Live-Daten und Funktionen wie die erweiterte Einsatzplanung ermöglichen einen effizienten Betrieb. Ausgestellt wird der Kran mit innovativem Zubehör wie der gerade erst vorgestellten kippbaren Krangabel, der neuen P6-Funkfernsteuerung und der elektrischen Antriebseinheit EPU40, die einen emissions- und geräuscharmen Einsatz sicherstellt.



2024 hat das Unternehmen seine europäische Drehscheibe für Hubarbeitsbühnen in Löbau in Sachsen etabliert, um diese Produktlinie strategisch auszubauen. Auf der bauma 2025 wird die neue TEC-Reihe vorgestellt. Unter den vier Modellen mit Arbeitshöhen von 19 bis 28 m sind zwei Weltpremieren. Die leistungsstarken Allrounder der 3,5-Tonnen-Klasse setzen neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Qualität und Leistung und sind ab der Messe verfügbar – optional mit dem geräusch- und emissionsarmen eDRIVE-Akkupaket.

Ob im urbanen Gebiet oder im unwegsamen Gelände – die Mitnahmestapler der FL-Reihe von Palfinger vereinen nach Unternehmensangaben Leistung, Komfort und Sicherheit. Als einziger Anbieter auf dem Markt biete Palfinger Mitnahmestapler in allen Kategorien an, die effizientes und vielseitiges Materialhandling direkt bis zum genauen Einsatzort ermöglichen. Unter dem Motto "Shift your perspective" wird das Unternehmen auf der bauma 2025 die neuesten Updates zur FL-Reihe präsentieren, darunter eine weitere Weltpremiere.

Auf der bauma 2025 soll die neue TEC-Reihe vorgestellt werden. Foto: Palfinger

Die Abroll- und Absetzkipper runden die Produktpräsentation ab. Highlight ist der HP 20 A TEC. Dieser Abrollkipper setzt neue Maßstäbe im Schwerlast-Handling mit fortschrittlicher Kabinensteuerung, modernen Funktionen wie Memory Position und verbesserten Spezifikationen.

Als Teil der POWER-Serie ist der HP 20 A TEC speziell für den effizienten Containertransport auf Baustellen ausgelegt und ideal für große Abfallcontainer oder Schüttgut wie Kies geeignet. Die robuste, bewährte Konstruktion minimiert Wartungsaufwand und Verschleiß. Die neue maßgeschneiderte und anpassbare V-Drive-Kabinensteuerung sorgt zudem für intuitive Bedienung und maximale Sicherheit bei anspruchsvollen Einsätzen.

Palfinger unterstützt seine Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg mit maßgeschneiderten Services, die Mehrwert bringen sollen. Mit der zunehmenden Leistungsfähigkeit der Produkte und der Integration digitaler Lösungen hat sich auch das Serviceangebot von Palfinger weiterentwickelt.

Auf der bauma 2025 präsentiert das Unternehmen eine Auswahl an Service-Highlights, darunter PALFINGER CONNECTED, eine digitale Plattform für effizientes Flottenmanagement, die durch die Analyse von Maschinendaten und relevanten Nutzungsinformationen eine maximale Betriebszeit ermöglicht.

Außerdem PALDESK für technische Dokumentation und Konfiguration, den VR1-Trainingssimulator für eine optimierte Schulung von Bedienern sowie die maßgeschneiderten Serviceverträge. Außerdem erfahren Besucher mehr über das umfassende Partnernetzwerk des Unternehmens, das hohe Servicequalität, Geschwindigkeit und Expertise garantiert.

Der Haupt-Messestand von Palfinger befindet sich im Bereich FN.720/12. Die Hubarbeitsbühnen werden am Stand FS.1203/4 ausgestellt.