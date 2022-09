Smarter Entladevorgang: Bronsilav Felix von Energo Partners kann den Stapler bequem per Fernsteuerung lenken. Foto: Palfinger

Es ist früher Morgen, die Temperaturen sind eisig und Tirschenreuth in der Oberpfalz verschwindet im dichten Nebel. Die Mannschaft von Energo Partners ist schon angetreten, heute zählt jede Minute. Damit der Umbau des Umspannwerks so rasch wie möglich erfolgen kann, werden 32 Mittelspannungsanlagen vor Ort benötigt.



Die Herausforderung: Es führt keine direkte Zufahrt zum Einsatzort, die der schwerbeladenen Lkw nutzen könnte. Umso besser, dass für solche Fälle ein Palfinger-Mitnahmestapler des Modells BM 214 am Start ist. Er kann die letzten Meter mit Leichtigkeit bewältigen und die Anlagen exakt positionieren.

Üblicherweise befindet sich der BM 214 sicher verstaut in einer Box zwischen den Fahrzeugachsen des Lkw. Beim Umbau des Umspannwerks von Tirschenreuth wurde er dieses Mal per Pkw-Anhänger geliefert und war in weniger als 30 Sekunden einsatzbereit. Für das Team von Energo Partners ist das ein guter Start in einen dichtgedrängten Tag. Schließlich soll die Arbeit auf keinen Fall länger als einen Tag dauern. Mit dem BM 214 schaffen es die Mitarbeitenden, die benötigten 32 Mittelspannungsanlagen rasch zu entladen und zur Baustelle zu befördern.

Der Stapler ist nicht nur schnell, sondern auch ein Kraftpaket: Ohne Schwierigkeiten kann er sein Eigengewicht von 2 t bei einer maximalen Hubhöhe von 2,85 m stemmen. Die zwischen 700 und 800 kg schweren Anlagen werden so die letzten Meter über den Asphalt und unebenen Schotterweg bis zum Umspannwerk transportiert. Ausgestattet mit permanentem Allradantrieb und Knicklenkung wird der BM 214 im Einsatz zwar gefordert, stößt aber nicht an seine Belastungsgrenzen, verspricht Palfinger.

Beim Entladevorgang habe sich der entscheidende Vorteil der ausgeklügelten Funkfernsteuerung gezeigt: "Die Fernbedienung des BM 214 finde ich wirklich perfekt für unseren Einsatz, weil sie mir mehrere Perspektiven bietet: Was macht die Last, wo sind die Gabeln? Man kann damit alles rundherum gut kontrollieren", erklärt Bronsilav Felix von Energo Partners und fügt hinzu: "Die spezielle Bedienung und niedrige Bauhöhe des Masts ermöglichen Einsätze mithilfe des BM 214 sogar an Orten wie zum Beispiel Tiefgaragen." Nach wenigen Stunden hat der Palfinger-Mitnahmestapler seinen Auftrag erfüllt und das Team ist rundum zufrieden.