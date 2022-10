Auf der bauma werden mit der P 250 BK und der P 280 CK die ersten emissionsfreien Hubarbeitsbühnen von Palfinger präsentiert, wie der Hersteller mitteilt. Hier ist die P 250 BK zu sehen. Foto: Palfinger

Mit der "Vision & Strategie 2030" und auf Basis der beiden Säulen "Go for Solutions" und "Go Digital" entwickelt sich Palfinger laut eigenem Bekunden zum Anbieter integrierter Gesamtlösungen. Dabei kombiniert das Unternehmen physische und digitale Anwendungen.

Für den praktischen Einsatz entwickelt

Ein Beispiel dafür seien die Smart Solutions, die für den praktischen Einsatz im Alltag entwickelt hat. Mit Smart Control, der intuitiven Kranspitzensteuerung, ermöglicht es Palfinger demnach, mit nur einer Hebelbewegung die Position der Kranspitze horizontal und vertikal punktgenau zu verändern. Das Assistenzsystem Memory Position wiederum speichert Kranpositionen und der Nivellierassistent sorgt für die rasche und einfache Ausnivellierung eines Fahrzeugs beim Abstützen.

Auch mit den Smart Services setze Palfinger die Potenziale der Digitalisierung zugunsten seiner Kunden ein. So vereine Palfinger Connected die Funktionen Fleet Monitor, Operator Monitor und Service Cockpit und garantiere den besten Informationsfluss zur Planung anstehender Einsätze und Wartungstermine. Damit werden laut Palfinger Stehzeiten reduziert, Services optimiert, der effizienteste Ressourceneinsatz gesichert sowie die Leistung über die gesamte Betriebszeit hinaus gesteigert.

Aufbau auf Hochvolt-Lkw möglich

Um alle Vorteile des elektrischen Antriebs optimal zu nutzen, haben Palfinger, ZF Friedrichshafen und Mercedes-Benz Trucks das eWorX-Modul entwickelt, teilen die Verantwortlichen mit. Mit diesem Modul kann demnach jedes Palfinger-Produkt auf einem Hochvolt-Lkw aufgebaut und eingesetzt werden.

Auf der bauma präsentiert Palfinger eine Reihe von elektrischen Lösungen: Das ZF eWorX Modul wird in Verbindung mit dem Mercedes-Benz eActros mit Absetzkipper zu sehen sein.

Der ebenfalls emissionsfrei betriebene PK 250 TEC Ladekran sowie die Hubarbeitsbühne P 280 CK werden auf einem eVolvo montiert gezeigt. Mit dem eDRIVE-System für den Ladekran kann laut Palfinger per Knopfdruck ganz flexibel zwischen verschiedenen Antriebsoptionen gewählt werden – dem Li-Ionen Akkupaket oder dem Stromnetz. So könne je nach Anforderung die sinnvollste Energiequelle gewählt werden.

Unterschiedliche Lösungen sorgen für Flexibilität

Bei Hubarbeitsbühnen setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben auf unterschiedliche Lösungen, wenn es um das Thema Elektromobilität geht. Neben nachrüstbaren oder mobilen Akku-Varianten, sogenannten Power Packs, werden mit der P 250 BK und der P 280 CK auch zwei emissionsfreie Modelle vorgestellt. Zusätzlich zu Hubarbeitsbühnen und Smart Solutions präsentiert Palfinger als seine aktuellsten Produktinnovationen: Das absolute Highlight darunter stellt demnach der Großkran PK 1050 TEC dar. Er beeindrucke durch enorme Hubkraft und beispiellose Reichweite sowie mit seinen intelligenten und komfortablen Funktionen. Ein wesentliches Feature, welches dem P-Profil Kran noch mehr Hubkraft – vor allem auch mit dem Zusatzknickarmsystem Fly-Jib – liefert, ist laut Hersteller DPS-C.

Das Dual Power System hilft dabei, die maximale Hubkraft auch im Fly-Jib Modus zu nutzen. Das Besondere an DPS-C ist demzufolge, dass es die Hubkraft kontinuierlich in jeder Position maximiert, da das System dank der ausgeklügelten Sensorik und Elektronik exakt weiß, wo sich die Kranspitze gerade befindet. Stellvertretend für die neue Generation an Ladekranen, wird auf der bauma neben dem PK 1050 TEC auch der PK 580 TEC mit abnehmbaren Hybridaggregat für einen emissionsfreien Betrieb und der neue PK 250 TEC zu sehen sein. Außerdem auf der bauma zu sehen ist der Telescopic-Abrollkipper. Durch Bi-point werden nach Angaben des Herstellers die horizontalen Kräfte reduziert und die Kippkapazität erhöht und die mechanische Hakensicherung verhindert das Herausrutschen des Containers während der Be- und Entladung.

