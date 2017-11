Endingen. – Seit mittlerweile 15 Jahren betreut das Unternehmen S-Tech aus Endingen die Kunden des österreichischen Kranherstellers Palfinger. Mit der Service-Initiative "Vorsprung durch Service" sieht Geschäftsführer Edgar Stiegeler seinen Herstellerpartner auf dem richtigen Weg. Denn: "Leistung muss sich rentieren!" Die Umstrukturierung des eigenen Servicekonzepts durch den Kranhersteller Palfinger vor rd. drei Jahren stieß beim Endingener Servicebetrieb S-Tech nicht von Anfang an auf volle Begeisterung. Für Edgar Stiegeler und den Mitbegründer sowie heutigen Werkstattleiter Frank Stiegeler hieß das neue Anforderungsprofil, dem die Servicepartner von Palfinger zukünftig zu entsprechen hatten, zunächst vor allem eines: investieren!



"Als wir uns 2002 als Aufbau- und Service-Dienstleister für Palfinger selbstständig gemacht haben, sind wir in einer kleinen Halle gestartet, in der wir uns eingemietet hatten", berichtet Edgar Stiegeler von den Anfängen seines Unternehmens. "Es gab keine Fenster und keine Heizung. Gute Arbeit haben wir trotzdem geleistet, denn die misst sich nicht allein an einer guten Ausstattung, sondern an zufriedenen Kunden." Der Erfolg spricht für sich: Mittlerweile zählt das Unternehmen S-Tech 17 Mitarbeiter. Allein 2016 habe der Betrieb Ersatzteile für rd. 300 000 Euro verkauft und gehört damit zu den umsatzstärksten Servicepartnern von Palfinger. Neben Wartung und Reparatur bilden Aufbauten das zweite Standbein des Betriebes. Insgesamt erwirtschaftet das Unternehmen so einen Umsatz von etwa 5 Mio. Euro im Jahr.



"Unter den Voraussetzungen, unter denen wir die ersten zehn Jahre gearbeitet haben, waren wir zwar erfolgreich, wären nach dem neuen Anforderungsprofil von Palfinger heute jedoch kein Service-Partner mehr", so Stiegeler weiter. So wurde 2014 schließlich eine neue Halle gekauft. Dort ist nun nicht nur ausreichend Platz für das umfangreiche Dienstleistungsangebot von S-Tech, sondern auch für einen eigenen Schulungsraum, in dem u. a. Kranführerausbildungen stattfinden, die das Unternehmen regelmäßig organisiert. Auch ein eigener Pausenraum für die Mitarbeiter ist nun vorhanden. Alles Aspekte, die laut Stiegeler natürlich das ohnehin schon gute Betriebsklima noch stärker gefördert haben.



Die neue Halle habe sich damit in mehrfacher Hinsicht ausgezahlt, so Stiegeler: "Zum einen können wir unsere Kunden und Geschäftspartner nun bedenkenlos zu uns einladen. Für die Außenwirkung war diese Investition also schon ein Kriterium. Zum anderen hebt die verbesserte Arbeitsumgebung auch die Stimmung im Team. Ich denke, unsere Kunden merken das und fühlen sich auch deshalb bei uns gut aufgehoben."



Außenwirkung mache jedoch noch lange keinen guten Service. Dieser zeige sich in erster Linie an zufriedenen Kunden, nicht daran "ob die Fahne vor dem Betrieb in die richtige Richtung weht", so Stiegeler weiter. Auf die Frage, was den Service bei S-Tech aus eigener Sicht besonders mache, führt Edgar Stiegeler vor allem das Thema Flexibilität an. "Einer unserer großen Vorteile besteht darin, dass wir sowohl den Aufbau als auch den Service der Krane vornehmen. Dadurch können wir je nach Bedarf Kapazitäten von einem Bereich in den anderen verlagern. Gleichzeitig vertieft die Arbeit im Aufbau natürlich auch das Know how unserer Mitarbeiter für den Service. Hier zahlt sich auch aus, dass wir uns von Anfang an auf die Arbeit am Kran fokussiert haben."



Letzteres stellt für Stiegeler einen der größten Vorteile der Service-Initiative