Etoy/Schweiz (ABZ). – Parker Hannifin, Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnologien, präsentiert vom 7. bis zum 13. April auf der bauma 2025 in München sein Lösungsportfolio für eine nachhaltigere, effizientere und digital vernetzte Zukunft in der Bau- und Bergbauindustrie.

Die Ausstellung von Parker mit dem Titel "Technology Inside That Moves Your World" soll Innovationen für mehr Effizienz, geringere Emissionen und eine verbesserte Sicherheit und Intelligenz bei mobilen Geräten zeigen.

Die Bau- und Bergbauindustrie unterliegt in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung einem rasanten Wandel. Fortschritte in den Bereichen Automatisierung, Elektrifizierung und Nachhaltigkeit tragen der wachsenden Nachfrage nach Rohstoffen und Infrastruktur Rechnung und stehen gleichzeitig im Einklang mit den globalen Klima- und Nachhaltigkeitsagenden.

Am Stand 215 in Halle A4 erfahren Besucher im Rahmen einer Präsentation von Parker, was sich in den vier Kernbereichen Clean Tech, mobile Digitalisierung, mobile Elektrifizierung und mobile Hydraulik aktuell tut.

In jedem Bereich werden die neuesten Entwicklungen vorgestellt und Parker zeigt, wie sich das Unternehmen für die Gestaltung der Zukunft der Offroad-Technologie engagiert. Ein Präsentationsbereich bietet Produktvorführungen, Expertengespräche und ausführliche Gespräche mit Technikern von Parker.

"Bauindustrie und Bergbauindustrie stehen an einem Wendepunkt. Es ist spannend für uns, Teil dieses Wandels zu sein. Wir entwickeln nicht nur Technologien – wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Partnern, um einige der größten Herausforderungen in Bezug auf Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit anzugehen. Die bauma bietet uns die einzigartige Gelegenheit, unsere Vision vorzustellen und das Potenzial unserer Lösungen in der Praxis zu demonstrieren", so Joachim Guhe, President EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) von Parker.