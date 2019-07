Castrop-Rauxel (ABZ). – Genug Platz für ihre kreative Arbeit haben nun die Ensembles des Westfälischen Landestheaters am Europaplatz in Castrop-Rauxel. Auf einem 4400 m² großen Grundstück direkt gegenüber des Theaters ist ein neues Proben- und Logistikzentrum entstanden. Es besteht aus zwei Gebäuden, die über ein Dach miteinander verbundenen sind.

In dem einem Gebäude befinden sich auf 750 m² Sozialräume, Räume für die Klassenzimmerproduktionen und Spielclubs sowie vier große Holzbühnen in identisch großen Räumen ohne Fenster. So kann für vier unterschiedliche Inszenierungen an einem zentralen Ort geprobt werden. Das andere Gebäude dient als 650 m² großes Lager für Requisiten und Kulissen.

Zeitgleich wurde auf dem angrenzenden Grundstück ein öffentlicher Parkplatz errichtet, der sowohl von Theaterbesuchern als auch den Sportlern und Zuschauern der Sportgemeinschaft Castrop-Rauxel genutzt wird. Um einen Beitrag zur zukunftsfähigen Regenwasserbewirtschaftung zu leisten und einen Ausgleich zu den versiegelten Parkplatzflächen zu schaffen, entschieden die Planer, das anfallende Niederschlagswasser in einer langgestreckten Mulde abzuführen bzw. teilweise versickern zu lassen.

Aco Drain Linienentwässerungssysteme können Herstellerangaben zufolge das Oberflächenwasser dem Muldensystem sicher und gezielt ohne große Höhenverluste übergeben. Daher konnten mit diesen Systemen die Anforderungen gut umgesetzt werden. Folglich seien die Rinnenstränge nicht an die Grundleitung angeschlossen und mit einem offenen Auslauf geplant worden, so Aco. Eine Ausspülung am Rinnenauslauf und in der Muldenfläche sei durch kleine, gepflasterte Teilbereiche mit Natursteinen bzw. Muldensteinen erreicht worden.