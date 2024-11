Kassel (ABZ). – Vom 25. bis 27. Oktober öffnete die PARTS & SERVICE WORLD zum dritten Mal ihre Tore in Kassel. Veranstalter Granit Parts begrüßte auf der B2B-Messe für die Land- und Baumaschinen- sowie die Kommunaltechnik-, Nutzfahrzeug- und Motorgeräte-Branche insgesamt 17 500 Fachbesucher. Zuschauermagnet war laut Veranstalter auch in diesem Jahr die Live-Werkstatt.

Insgesamt präsentierten sich dem interessierten Fachpublikum 220 Aussteller auf der 20.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche. Foto: FRICKE Gruppe

Auf 3000 Quadratmetern wurde die neueste Werkstatttechnik vom Reifenmontagegerät über selbstfahrende Werkstatthelfer bis hin zu den neuesten Features für die digital vernetzte Werkstatt live im Einsatz präsentiert.

Das Interesse der Fachbesucher an der PARTS & SERVICE WORLD war in diesem Jahr noch deutlich größer als in den Jahren zuvor. An den drei Messetagen folgten insgesamt 17 500 Fachbesucher der Einladung von Granit Parts nach Kassel. Damit verzeichnete die B2B-Messe ein deutliches Plus von 2500 Besuchern im Vergleich zu 2022 und erzielte damit einen neuen Besucherrekord. Insgesamt präsentierten sich dem interessierten Fachpublikum 220 Aussteller auf der 20.000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche.

"Dass wir mit der PARTS & SERVICE WORLD in diesem Jahr noch mehr Messegäste begeistern konnten, freut mich sehr", sagt Hans-Peter Fricke, Geschäftsführer und Inhaber der Fricke Gruppe. "Ich bedanke mich bei allen unseren Lieferanten und Ausstellern, die mit ihren hochwertigen und innovativen Produkten maßgeblich zum Gelingen der Messe beigetragen haben. Durch ihre Innovationskraft und ihr Engagement konnten wir den Fachbesuchern aus dem Ersatzteil- und Servicebereich nicht nur neueste Entwicklungen und Lösungen präsentieren, sondern auch eine Plattform für Austausch und Kooperation bieten."

Mit der Live-Werkstatt bot die PARTS & SERVICE WORLD eigenen Angaben zufolge einen Anlaufpunkt für die neueste Technik und die aktuellste Werkstattausrüstung. Auf 3000 Quadratmetern lieferten die Experten für Werkstattausrüstung von Granit Parts zusammen mit Lieferanten und Partnern wie Haweka, Cojali S.L., Waeco, Traser, Texa, Tip Top, Gys und KS Tools spannende Einblicke in die moderne und vernetzte Werkstatt. Digitale Lösungen für den Fachkräftemangel, wie Augmented Reality und die Multimarkendatenbank Rep.Guide aus dem Hause Fricke, erfreuten sich eigener Einschätzung zufolge während aller drei Messetage großer Beliebtheit. Ebenso standen Angebote für die Arbeitserleichterung und Effizienzsteigerung in der Werkstatt im Fokus der diesjährigen Live-Werkstatt.

Auch das umfangreiche Angebot an Seminaren, Workshops und Vorträgen der PSW Academy lieferte den Fachbesuchern einen Mehrwert, heißt es. Externe Referenten sowie die Experten von Granit Parts vermittelten Know-how zu den aktuellen Themen und Herausforderungen der Branche, wie Hochvolt in der Land- und Baumaschinentechnik, neue Features bei der digitalen Fehlerdiagnose oder Themen zur erfolgreichen Betriebsführung. Insgesamt nutzten rund 700 Teilnehmer die Chance, so der Veranstalter, ihr Know-how zu erweitern und den nächsten Schritt in ihrer persönlichen und betrieblichen Entwicklung zu gehen. Den größten Zuspruch verzeichneten die Seminare "Endlich motivierte Mitarbeiter", "Werkstattorganisation 'K'ein Problem!?" und "Schnelle Fehlerdiagnose – Moderne Messverfahren in der Landtechnik". Alle drei Seminare werden auch im laufenden Schulungsprogramm der Granit Academy angeboten. Das bunte Rahmenprogramm rund um Moderator Sven Tietzer sowie ein gut besuchtes Networking-Event am Freitagabend bot den Fachbesuchern eine vielfältige Messe.