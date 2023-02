Pascal Decker hat den Posten als Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH & Saint-Gobain Deutsche Glas angetreten. Er übernimmt den Posten von Dr. Stephan Kranz, der die Unternehmensgruppe auf persönlichen Wunsch verlässt. Decker ist seit 1995 in der Saint-Gobain Gruppe tätig und war bereits in verschiedenen verantwortungsvollen Funktionen, überwiegend im Bereich Mineralwolle, in den Bereichen Produktion, "Technical & Industrial Performance" und General Management in verschiedenen Ländern tätig, darunter Deutschland.

