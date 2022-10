Auch während des Betonierprozesses unterstützt Paschal seine Kunden: Mit Maturix erfolgt eine intelligente Echtzeit-Analyse der Betonfestigkeit und damit die Gewährleistung des optimalen Ausschalzeitpunkts sowie einer Sichtbetonoberflächenhaptik, versichert das Unternehmen. Foto: Paschal

Traditionsgemäß ist die Paschal-Werk G. Maier GmbH als Experte für Schalung und Unterstützungssysteme auf der bauma vertreten. Daher freut sich das Team besonders, dass die weltgrößte Baufachmesse auch in Zeiten der Pandemie stattfinden kann. Trotz der besonderen Herausforderungen bei der Messegestaltung blickt Paschal der anstehenden Messe zuversichtlich entgegen und freut sich auf den persönlichen Austausch mit Besucherinnen und Besuchern – und auf die besondere Atmosphäre der bauma.

Standkonzept wurde komplett neu aufgestellt

In diesem Jahr wartet das Unternehmen mit komplett einem überarbeiteten Standkonzept auf, um für alle Szenarien bestens gerüstet zu sein. Das heißt, dass 2022 ein verstärkter Fokus auf den Außenbereich gelegt wird. Dort warten zahlreiche Exponate aus dem Paschal-Produktportfolio. Zum Standkonzept gehören außerdem neu aufgeteilte, luftige Raumkonzepte sowie ein durchdachtes Lüftungs- und Hygienekonzept. Die NeoR-Leichtschalung vereint die Vorzüge der bewährten Universalschalung Raster/GE und der LOGO.3-Wandschalung und bietet zugleich alle Systemeigenschaften einer modernen Leichtschalung, teilt das Unternehmen mit.

Elemente sind leicht in der Handhabung

Die Schalungselemente der NeoR-Leichtschalung haben ein Maximalgewicht von lediglich 40 kg bei einem 90 x 150 cm großen Element. Somit kann dieses zu zweit – und die kleineren Elementabmessungen alleine von Hand – auf der Baustelle montiert oder umgesetzt werden. Gleichzeitig verfügt die NeoR-Leichtschalung im Vergleich zur Universalschalung Raster/GE über eine deutlich höhere Frischbetondruckaufnahme von 50 kN/m², erläutert Paschal.

Große Elemente, wenig Verbindungsteile und einfache Handhabung: das ist die LOGO-Wandschalung, verspricht Paschal. Durch die ausgewogene Elementsortierung lasse sich mit LOGO jeder Grundriss sehr wirtschaftlich schalen. Auch Sichtbetonoberflächen seien problemlos realisierbar. Der massive Flachstahlrahmen und die hochwertige Verarbeitung machen die LOGO zu einer der langlebigsten Wandschalungen auf dem Markt, heißt es in einem Statement der Verantwortlichen. In der LOGO-Ecke "Alle Vorteile auf einen Blick" werden neben den klassischen LOGO.3-Elementen auch die leichte Aluminiumschalung LOGO.alu für Baustellen ohne Kran sowie die LOGO.pro mit einseitig bedienbaren Schalungsankern ausgestellt. Das Wandschalungssystem LOGO.pro lässt sich mithilfe eines cleveren Wechselsystems leicht von zweiseitigem auf einseitiges Ankern umrüsten. Bei beiden Ankervarianten kommt herkömmliches Standard-Material zum Einsatz. Entsprechend sind auch die Hüllrohre frei wählbar. Damit überzeuge LOGO.pro nicht nur durch optimiertes Arbeiten mit geringerem Personalbedarf oder bei beengten Platzverhältnissen sondern auch durch Einfachheit und Kosteneffizienz.

Arbeitsschutz wird großgeschrieben

Die Paschal-Arbeitsschutzsysteme bieten maximale Arbeitssicherheit und Wirtschaftlichkeit zugleich, denn die optimale Handhabung und Erfüllung höchster Sicherheitsstandards garantieren einen schnellen und reibungslosen Bauablauf, versichert das Unternehmen. Neben der LOGO-Betonierbühne und der Multifunktionalen Arbeitsplattform Multip für gerade und runde Wandschalungen präsentiert Paschal auf der diesjährigen bauma das neue Seitenschutzsystem Secuset. Dieses kann für eine Reihe verschiedener Anwendungsfälle bei Schalungsarbeiten und vielen anderen Gewerken am Roh- oder Ausbau eingesetzt werden. Als temporärer Seitenschutz erfüllt Secuset die Anforderungen für eine Förderung durch die BG BAU. Diese unterstützt Unternehmen bei Investitionen in den Arbeitsschutz und bezuschusst ausgewählte Produkte, unter anderem die Anschaffung von Pfosten und Zubehörteilen zur Verankerung von temporärem Seitenschutz.

Einige Highlights sind im Messegepäck dabei

Paschal präsentiert seinen Besucherinnen und Besuchern weitere Highlights, auf die Interessierte gespannt sein dürfen. Neben dem klassischen Messeauftritt in München bietet die Firma ein VR-Erlebnis auf dem Messestand: Im digitalen Showroom präsentiert Paschal sowohl bewährte als auch brandneue Produkte aus den Bereichen Schalung und Unterstützungsgerüste. Eine virtuelle Baustellenumgebung zeigt die Systeme direkt im Baustelleneinsatz – und mit der Software soll eine automatisierte Schalungsplanung Realität werden. Mit der parallelen, browserbasierten Anwendung erhalten Interessierte aus aller Welt einen Einblick in das Portfolio von Paschal – und das bequem von zu Hause aus. Kommen Fragen auf, stehen die Schalungsexperten via Live-Chat zur Verfügung. Zu finden ist Paschal auf der bauma am Stand FN.618/2 auf dem Freigelände Nord.