Peter Fischer ist seit September 2024 neuer Geschäftsführer bei Paschal. Foto: Paschal

ABZ: Herr Fischer, Sie haben im vergangenen Jahr die Geschäftsführung bei Paschal übernommen. Was ist ihre Motivation?

Fischer: Ich habe mein gesamtes Berufsleben in der Bauindustrie verbracht. Dies in unterschiedlichen Rollen, wie zum Beispiel Kalkulation, Arbeitsvorbereitung, Bauleitung und Niederlassungsleitung. In allen Funktionen wurde mir klar, dass Schalung einer der treibenden Faktoren auf den Bauprojekten ist. Und noch viel mehr habe ich darin auch eine Leidenschaft gefunden, die gestellten Herausforderungen der Formgebung zu lösen.

Und umso schöner, dass ich im September 2024 hier bei Paschal die Möglichkeit bekommen habe, in die Geschäftsführung eintreten zu können. Neu ist somit für mich, dass ich bei einem Schalungshersteller bin – also der Herstellungsprozess eine besondere Rolle einnimmt. Bisher war ich mehr in die Themen Vermietung, Verkauf von Schalung eingebunden. Der neue Teil, also die Produktion, ist für mich eine Herausforderung, der ich mich gern und mit Hingabe stelle.

ABZ: Welche Erwartungen hat Paschal an die bauma 2025?

Fischer: Paschal hat große Erwartungen an die bauma 2025. Wir erwarten den entsprechenden Kundenzustrom, so dass wir auch die entsprechende Werbebotschaften für unsere innovativen und langlebigen Topprodukte transferieren können. Wir hoffen, dass wir viele Kunden begrüßen dürfen, natürlich auch, dass wir hiermit neue Kontakte knüpfen und neue Kundschaft gewinnen können. Neben den nationalen Gästen wollen wir natürlich auch viel internationale Kundschaft ansprechen. Wir haben auf dem Messegelände einen sehr guten Standort für Paschal, denn wir sind in Freigelände Nord am Stand FN 618/2 angeordnet. In diesem Jahr verfügen wir über 1000 Quadratmeter Standfläche – man kommt sozusagen gar nicht an uns vorbei, ohne wenigstens einen Blick auf unsere Exponate zu werfen. Wir wollen alle Gäste mit dem Hang zur Schalung hier begeistern und informieren. Zusätzlich freuen wir uns natürlich auch auf den Besuch der Presse.

ABZ: Hat sich ihre Standfläche im Vergleich zur letzten bauma verändert?

Fischer: Wir haben exakt das gleiche Engagement wie 2022 auf der Bauma. Es freut uns natürlich, dass es jetzt keine Corona-Restriktionen mehr gibt. Das macht alles viel leichter. Ansonsten gehen wir mit voller Kraft auf die Messe. Paschal hat die volle Unterstützung der Mitarbeiter und unseres Vertriebsnetzes, aber auch unserer Vertriebspartner, die wir auch in unseren Stand integrieren werden. Neben unseren bewährten Schalungsangeboten im Freigelände bieten wir auch wieder unseren Concept Store. Kurzum: Wir sind zu 100 Prozent engagiert, genau wie im Jahr 2022.

ABZ: Sie hatten eben vom Concept Store gesprochen. Was beinhaltet der?

Fischer: Dies ist ein Projekt, welches in den vergangenen Jahren bei Paschal entwickelt wurde, wo wir Produktausschnitte auf der bauma zeigen, die man auch wirklich physisch anfassen kann, welche allerdings noch in der Entwicklung sind und in unterschiedlicher Marktreife sind. Da erörtern wir Fragen wie "In welche Richtung müssen wir uns zukünftig entwickeln" und "können wir die Kunden damit begeistern".

ABZ: Was sind die Highlights am Messestand bei Paschal?

Fischer: Also als Eyecatcher haben sich die Kolleginnen und Kollegen hier was ganz Tolles einfallen lassen. Wir haben aus unserer Trapezträgerschalung eine Halfpipe gebaut und werden dort jede Stunde Life-Acts der Skatergruppe Tom Cat Skate präsentieren. Mit diesem außergewöhnlichen Act wollen wir natürlich viele Interessenten locken. Ansonsten haben wir selbstverständlich unsere Standard-Produktpalette ausgestellt. Neu wird unsere leichtes Wandschalungselement NeoR-Alu sein. Hier hat Paschal jetzt ein Aluminiumelement kreiert, das 50 Kilonewton pro Quadratmeter Druck standhält und dabei nur 23 Kilogramm Gesamtgewicht hat. Das NeoR-Alu ist auch ein ergonomisches Element, das zum Beispiel im Renovierungsbereich, im Keller, oder bei Unterfangungen eingesetzt wird – oder, wenn man eben keinen Kran zur Verfügung hat.

Ein weiterer Knaller ist unser Moduldeckenschalung, die sich DePaDeck nennt, inklusivem innovativem Zubehör werden wir auch dies am Stand als Live-Vorführungen zeigen. Ein anderes kleines Gimmick ist unser Flixstop. Dies ist für Abschalungen mit bis zu 90 Zentimeter Höhe, welche man herstellerunabhängig einsetzen kann. Das heißt, hier kann jede andere Schalung dran befestigt werden. Der Flixstop kann bei Paschal gemietet oder gekauft werden. Es ist ein vielseitiges Produkt, das mit Sicherheit im Markt einschlagen wird wie eine Bombe. Mein persönlicher Favorit ist aber unsere Kunststoffschalhaut "Talleas", deren Kern aus 100 Prozent recyceltem Kunststoff hergestellt ist. Diese beziehen wir von einem Anbieter, der nur 20 Kilometer vom Paschal-Werk entfernt ist. Die Kunststoffschalhaut wird aus Verbundstoffen des Grünen Punkts, beziehungsweise des gelben Sacks produziert. Weiter können die Platten auch nach einem extremhohen Lebenszyklus wieder 100-prozentig recycelt werden. Paschal stellt eine Rücknahme-Garantie aus und setzt hier also voll auf Nachhaltigkeit. Auf der Software-Seite sind wir mit unserer Schwester "planitec GmbH" unterwegs und haben hier neu die Software Profesional-Formwork-Planer im Bestand. Sie sehen, Paschal hat also einen großen Blumenstrauß an Neuerungen und Neuheiten, die wir zusätzlich auf die Messe mitbringen.

ABZ: Was sind für Paschal die wichtigsten Trends der bauma?

Fischer: Paschal denkt natürlich für die Kunden. Und da ist das Thema Ergonomie durch Gewichtsreduzierung ein wichtiges Thema. Im Vordergrund steht für Paschal ebenfalls die Arbeitssicherheit und natürlich die Nachhaltigkeit im Schalungsbau. Mit der recycelten und recycelbaren Kunststoffschalhaut Talleas im Angebot geht Paschal hier komplett neue Wege. Paschal ist schon seit 60 Jahren am Markt aktiv und wir bieten sehr langlebige Schalungssysteme, die extrem robust sind. Da hebt sich Paschal definitiv vom Markt und auch von einigen Marktbegleitern ab.

ABZ: Wie würden Sie aus Sicht von Paschal die aktuelle konjunkturelle Situation und Marktentwicklung im Bereich im Bereich Schalungssysteme einschätzen?

Fischer: Das treibt uns sehr um. Der Markt ist momentan sehr volatil. Paschal ist in unterschiedlichen Marktplätzen unterwegs. Wir sind stark in Deutschland, aber auch in der Europäischen Union aktiv. In Deutschland musste Paschal mit seinen Produkten im vergangenen Jahr einen Rückgang verzeichnen. Wir schätzen 2025 aber wieder etwas freundlicher ein. Da sind natürlich politische Signale unbedingt notwendig und das wissen wir alle. Da wir teilweise hochbaulastig mit unseren Produkten agieren, setzen wir auf eine wieder anziehende Baukonjunktur. Auch eine Leitzinssenkung der EZB wird helfen. Hier gibt es positive Signale. In der Europäischen Union spürt Paschal weiterhin eine steigende Nachfrage nach seinen Produkten. Bisher sind unsere Nachbarländer stark. International erweitert Paschal natürlich auch ständig seine Absatzmärkte.

ABZ: Welche langfristige Strategie verfolgt Paschal bei der Geschäftsentwicklung?

Fischer: Paschal ist natürlich bestrebt, konsequent an seinem Service, an unserer Kundennähe und an neuen Softwareanwendungen zu arbeiten. Auch Sonderlösungen sind für unsere Kunden interessant. Zudem wird Paschal seine Produktpalette ständig aktuell halten. Zukünftig wird Paschal sich auch weiter im Infrastruktursektor etablieren, da werden wir unsere Vertriebsstrategien weiter anpassen. Paschal sieht hier Potenzial wie bereits in Frankreich, in Belgien, Dänemark, Luxemburg oder in den Niederlanden gezeigt.