Passivhäuser rücken in den Fokus

Mit dem Schwerpunktthema "EnergieEffizienz JETZT!" will das Forschungsinstitut eigenen Angaben nach verdeutlichen, dass an einer hohen Energieeffizienz von Gebäuden kein Weg vorbei führt. Gerade in der Sanierung bestehender Gebäude liege ein großes Potenzial für den Klimaschutz. Zur Tagung gehört auch die Passivhaus-Fachausstellung, die kostenfrei für alle zugänglich ist.

Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, lassen Sie sich doch zum Thema auf dem Laufenden halten Themen Newsletter Fachtagungen und Kongresse bestellen

Themen Newsletter Energieeffizientes Bauen bestellen