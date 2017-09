15.09.2017 - 15:20 Patentiertes Bitumen-Fugenband Noch schneller und einfacher verlegbar

Zwickau (ABZ). – Aus gutem Grund ist das sichere Verschließen von Fugen in Verkehrsflächen genau geregelt. Die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fugen in Verkehrsflächen in der Fassung von 2015 (ZTV Fug-StB 15) gelten beim Straßenneubau, bei Erhaltungsmaßnahmen und für Flugplatzbefestigungen. Fugen sind Schwachstellen, von denen bei falscher...