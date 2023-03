Patrick Coenen verstärkt seit Kurzem das Key-Account-Management der Hägele GmbH. In seiner neuen Position ist Coenen für die OEMs verschiedenster Branchen in Europa zuständig. Darüber hinaus betreut er die Importeure der Benelux-Länder. Aufgewachsen ist er in einem landwirtschaftlichen Betrieb und hat seine Kenntnisse mit einem Studium der Agrarwissenschaften und des Finanzmanagements vertieft und erweitert. Sein Hintergrund hilft ihm, sich gut in den Endkunden hineinversetzen zu können. "Mein Wunsch ist, dass unsere Produkte immer mehr Anwender erreichen und damit die Produktivität sowie Effizienz ihrer Maschinen steigern", betont Coenen.

