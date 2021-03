Denzlingen (ABZ). – Die Paul Becker GmbH hat kürzlich in insgesamt 19 neue Lkw-, Gelenk- und Teleskopbühnen investiert und erweitert somit den bundesweiten Fuhrpark. In fünf Jahren bestreitet das 1926 gegründete Unternehmen mit mittlerweile mehr als 400 Mitarbeitern sein hundertjähriges Jubiläum.

Insgesamt sind 17 neue Lkw-Arbeitsbühnen hinzugekommen. Die 3,5-Tonnen-Klasse wurde um zehn Multitel der Art MTE270 erweitert, diese werden bei Becker als L270 geführt. Die MTE270 ist eine kompakte Lkw-Bühne in Aluminiumteleskop-Bauweise mit 230 kg Korblast. "Von diesen Geräten haben wir 2018/2019 bereits fünf Stück gekauft und haben dafür ein sehr gutes Feedback von unseren Kunden erhalten", so Steffen Noack, technischer Leiter für den Bereich Arbeitsbühnen- & Staplervermietung Denzlingen. Die Multitel-Arbeitsbühnen sind ab Werk vorisoliert und mit optional aufbaubarem Kunststoffkorb können die Maschinen für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V Wechselspannung eingesetzt werden.

Im ersten Quartal 2021 kamen zudem sieben Palfinger P300 KS hinzu, die bei Becker als L300 geführt werden. Von diesen 7,5-Tonnen-Lkw-Arbeitsbühnen der Firma Palfinger hat Becker bereits sieben in der Vermietung. Aufgrund der guten Leistung hat das Unternehmen in weitere Maschinen dieses Modelltyps investiert. "Besonders an der Bühne ist der Kurbelschwenktisch. Dieser führt zu einer extrem kurzen Bauweise und hoher seitlicher Reichweite", erklärt Noack. "Dadurch wird sie gern in engen Innenstädten und auch für Baumschnittarbeiten eingesetzt, auch die 350 Kilogramm Korblast sind ein großer Vorteil." Auch zwei neue riesige Gelenkteleskop- beziehungsweise Teleskop-Arbeitsbühnen sind zum Mietpark hinzugestoßen: Mit der Gelenkbühne des Typs 1250AJP und der Teleskopbühne 1500SJ vom Hersteller JLG haben jeweils die größten Arbeitsbühnen der Kategorien Gelenk und Teleskop Einzug gehalten, die Becker im Portfolio anbietet. Die JLG 1250AJP, die bei Becker als G400 gelistet wird, bewährt sich mit ihrer Arbeitshöhe von 40,3 m und guter Beweglichkeit am Einsatzort.

Allradantrieb und Allradlenkung mit Pendelachse sorgen zudem für eine hervorragende Beweglichkeit vor Ort. Die Teleskoparbeitsbühne JLG 1500SJ, die bei Becker als T480 bezeichnet wird, überzeuge mit einer Arbeitshöhe von 47,7 m und großer seitlicher Reichweite. Da die Transportmaße dieser Bühne sehr kompakt sind, sei keine Sondergenehmigung für den Transport der Bühne notwendig. So könne die Bühne schnell und kostengünstig an alle gewünschten Einsatzorte transportiert werden. "Diese Teleskop-Arbeitsbühne hat sich schon seit Längerem bei uns bewiesen", erklärt Steffen Müller, Regionalleiter bei der Paul Becker GmbH. "Deswegen wurde die Maschinengruppe um ein weiteres Fahrzeug erweitert."