Die Hermann Paus Maschinenfabrik präsentiert auf der bauma 2025 den bewährten PTK 31, eine Lösung für Dachdecker und Zimmerleute, die Flexibilität, Effizienz und Sicherheit neu definiert, so der Hersteller. Mit einer Nutzlast von bis zu 1600 kg und einer maximalen Ausfahrlänge von 30,5 m meistert der PTK 31 demnach selbst anspruchsvolle Aufgaben. Dank seiner innovativen klapp- und teleskopierbaren Stützen sowie einem geringen Platzbedarf bleibt der Kran auch bei engen oder unebenen Einsatzorten stabil und zuverlässig.

Der Paus Anhängerkran PTK 31 überzeugt mit Sicherheitstechnik, darunter eine kabellose Funkfernsteuerung und ein übersichtliches Display, sowie einem emissionsfreien 400-Volt-Elektroantrieb. Seine automatische Selbstnivellierung, der hydraulische Radantrieb und die klapp- und teleskopierbaren Stützen sorgen für Effizienz und Flexibilität.

Darüber hinaus setzt Paus auf Langlebigkeit: pulverbeschichtete, KTL-behandelte Chassis und ressourcenschonende Materialien sollen für eine lange Lebensdauer sorgen. Neben dem Anhängerkran PTK 31 wird auch der PTK XX auf der bauma im April 2025 vorgestellt. Nachdem Paus im Jahr 2022 auf der bauma eine erste Studie des neuen Anhängerkrans vorgestellt hat, bringt der emsländische Hersteller nun das Vorserienmodell des PTK XX zur bauma 2025.

Kompaktes Ein-Achs-Anhängerchassis



Bei dem PTK XX handelt es sich um das jüngste Modell der Paus Anhängerkrane. Er bietet bis zu 23 m Ausfahrlänge und hebt bis zu 2,5 t Last. Das kompakte Ein-Achs-Anhängerchassis des PTK XX ist serienmäßig mit dem Paus-Fahrantrieb ausgestattet. Wie beim PTK 31 beträgt die Durchfahrbreit nur 2 m, was die Durchfahrt enger Gassen und Tore, zum Beispiel in Hinterhof- oder Hallen-Einsatzorten dort möglich macht, wo der Wettbewerb an seine Grenzen stößt.



Besonders erwähnenswert ist aus Unternehmenssicht, dass das Auslegersystem des Paus-Anhängerkrans aus hochfestem Performance-Feinkornstahl gefertigt ist. Die Ausschubketten liegen geschützt vor mechanischen oder witterungsbedingten Einflüssen im Inneren des Teleskopauslegersystems. Außerdem verleiht die Auslegergeometrie dem Anhängerkran ein sanftes Ein- und Ausfahren des Teleskopsystems. Paus hat sich erstmals für Stahlausleger entschieden, weil das Material optimale Stabilität bei geringstmöglichem Materialeinsatzgewicht gewährleistet.

Neben den bewährten Anhängerkran PTK 31 und dem jüngsten PTK XX stellt Paus den bei Vermietern beliebten Easy 18 Schrägaufzug auf der Messe aus. Die Schrägaufzüge der Baureihe City Floh stehen für eine innovative Lösung im Bereich des vertikalen Transports. Mit einer Förderhöhe von bis zu 33 m und einer Nutzlast von 400 kg sind sie eine gute Wahl für Profis im Baugewerbe, in der Logistik und im Handwerk, erläutert der Hersteller. Die kompakten Maschinen sind auf stabilen Trägerfahrzeugen montiert und überzeugen durch ihre robuste Bauweise, die unter anderem durch die Aluminium- Riffelblechabdeckung über dem Zwischenrahmen unterstützt wird.

Stabile Unterverlängerung



Die stabile Unterverlängerung ermöglicht einen niedrigen Beladepunkt, was die Handhabung schwerer Lasten erheblich erleichtert. Ein weiteres Highlight der City Floh Schrägaufzüge ist die vollhydraulische Steuerung aller Funktionen über präzise Feinsteuer-Handventile. Diese Technologie sorgt für eine einfache und komfortable Bedienung, selbst bei anspruchsvollen Einsätzen. Die serienmäßige Möbelpritsche ist nicht nur endlos drehbar, sondern auch einziehbar und mit einer Schnellverriegelung ausgestattet.

Die City Floh Modelle bieten zudem verschiedene Antriebsoptionen, die je nach Einsatzbereich gewählt werden können.

Schrägaufzüge sind Helfer, um schwere Lasten in bestehende Stockwerke oder auf Dächer zu transportieren. Die Liste an Vorteilen für den Einsatz von Schrägaufzügen ist lang. Denn überall dort wo gebaut, renoviert, saniert oder umgezogen wird und ein Transport auf das Dach oder im Innern des Gebäudes zu aufwendig erscheint, punkten die Paus Schrägaufzüge mit ihrer Effizienz. Paus Aufzüge der Baureihe Easy überzeugen nach Unternehmensangaben durch ihre sehr kompakte und zugleich robuste Bauweise. Mit ihrer schmalen Durchfahrbreite von 1,36 m und dem geringen Eigengewicht ab 750 kg kommt der Paus Easy auch in Innenhöfe.

Dank seines geringen Eigengewichts kann der Aufzug mit einem einfachen B-Führerschein bewegt werden. Durch X-Abstützung verfügen Easy Aufzüge über eine hohe Standsicherheit sowie hohe seitliche Reichweite. Mit Förderhöhen von bis zu 24 m können Materialien auch in höhergelegene Stockwerke oder auf Dächern transportiert werden. Die Easy Bauaufzüge werden vornehmlich über einen 230 Volt-E-Motor betrieben.

Powerpack sorgt für Mobilität



Seit neustem lässt sich auch das Instagrid Powerpack an die Schrägaufzüge montieren. Das Powerpack, mit einem Gewicht von nur 20 kg, sorgt für hundertprozentige Mobilität. Dank 2,1 kWh bietet das Powerpack ausreichende Leistung für einen ganzen Tag. Das Powerpack bietet autarke, geräuschlose und abgasfreie Energieversorgung auf Knopfdruck.

Pünktlich zur bauma präsentiert Paus auch seine neuste Innovation – der Easy Flex, eine neue Baureihe von Anhänger-Aufzügen für den Materialtransport.

Mit dem neuen Easy Flex will das Unternehmen neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Design setzen. Der Easy Flex überzeugt mit Förderhöhen von 27 bis 36 m. Dank seiner schmalen Bauweise von nur 1,6 m und einer Transportlänge von lediglich 6,7 m ist er bei einer Förderhöhe von 36 m die absolute Nummer eins in seiner Klasse, ist sich der Hersteller sicher.

Mit dem Easy Flex setzt Paus auch in Sachen Bedienung neue Standards. Neben der hydraulischen Abstützung ist der Aufzug mit einem hydraulischen Drehkranz ausgestattet. Dies ermöglicht eine einfache, intuitive Steuerung und eine sichere Ausrichtung des Geräts. Neuartig ist ebenfalls der optionale Hybridantrieb. Der Easy Flex kann auf Wunsch neben dem standartmäßigen Benzinmotor zusätzlich mit einem 230-Volt-Elektroantrieb ausgerüstet werden.

Damit ist er für den emissionsfreien und geräuscharmen Betrieb in Wohn- und Stadtgebieten geeignet. Für maximale Flexibilität liefert Paus auf Wunsch eine Powerstation mit, die den autarken, elektrischen Betrieb des Aufzugs sicherstellt – selbst ohne eine externe Stromquelle. Paus stellt aus im Freigelände FM.713/9.