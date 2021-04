Wolfgang Paus: Kern dieser Strategie ist die neue Positionierung unserer Maschinen wie Teleskoplader und Schwenklader. Wir wollen damit vermitteln, dass unsere Produkte kein Massengeschäft, sondern bestimmte Marktnischen besetzen. Sie sind ideale Geräteträger für unendlich viele Anwendungen, und wir stellen sukzessive die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten vor. Beispielsweise haben wir kürzlich die Zeit des Schneefalls genutzt, um virtuell die Montage von Geräten im Winter zu demonstrieren oder aufzuzeigen, dass ein Schwenklader eben auch seitlich Schnee räumen kann. Unseren Kunden wollen wir aber auch zeigen, dass wir mit unserem Portfolio keine 180-Grad-Wende vollführen, sondern die universelle Einsetzbarkeit der Geräte in den Vordergrund stellen. Es geht bei uns nicht darum, Standardprodukte per Mausklick wählbar anzubieten wie im Supermarkt, sondern die Vielfältigkeit und Alleinstellungsmerkmale der Produkte in den Markt zu tragen.

Wolfgang Paus: Die Coronakrise hat uns nicht unbeeindruckt gelassen, aber wir haben früh entsprechende Maßnahmen entwickelt und sind bisher insgesamt gut durch die Krise gekommen. Kurz vor dem Lockdown im März 2020 konnten wir noch eine gut besetzte Händlertagung als Präsenzveranstaltung durchführen, das hatte positive Auswirkungen auf unser Geschäft. Danach wurden gezwungenermaßen alle Termine, Vorführungen und Messen abgesagt, und auch wir haben verstärkt Homeoffice-Möglichkeiten genutzt. Wie sich zeigt, haben wir im letzten Jahr so Prozesse neu entwickelt, die auch heute gut funktionieren. Begonnen haben wir mit der Vorstellung unserer neue Modelle mit Euro-V-Motoren, wo die Verkäufe seither auch gut angelaufen sind. Wir haben in dieser Zeit aber auch eine neue Strategie entwickelt und den Händlern vorgestellt.

ABZ: Wie stellt sich Paus im Markt auf und wie entwickelten sich die einzelnen Geschäftsbereiche?



Wolfgang Paus: Unsere Exportquote liegt ungefähr bei 70 Prozent, was das gesamte Unternehmen angeht. Was die Geschäftsbereiche angeht generieren wir 50 Prozent unseres Umsatzes im Bergbau-Bereich, die weitern Bereiche sind Baumaschinen und Lifttechnik. Wobei im Bereich Lifttechnik beispielsweise Schrägaufzüge für Dachdecker oder Möbelspediteure angesiedelt sind sowie mobile Anhängerkrane etwa für Unternehmen im Hallenbau und Zimmereibetriebe. Insgesamt können wir festhalten, dass unsere Umsatzzahlen 2020 nicht unter der Corona-Krise gelitten haben. Auch Kundenbesuche und Vorführungen konnten unter erhöhten Hygiene- und Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Der Lifttechnikbereich hat im Umsatz deutlich zugenommen, der Bereich Baumaschinen hat sich auch gut entwickelt. In der Bergbautechnik entwickelte sich das Geschäft etwas zurückhaltend, was unter anderem auf Terminverschiebungen und eine Phase der Ungewissheit wegen der Corona-Krise zurückzuführen war. Insgesamt hat sich der Auftragseingang dann aber sehr positiv entwickelt und ist gegenüber 2019 deutlich angewachsen. Der Bergbau-Bereich wird in diesem Jahr sicher noch deutlich anziehen. In manchen Regionen der Erde, etwa in Mittel- und Südamerika wurde aufgrund der Krise kaum investiert und wir merken nun, dass die Aktivitäten dort deutlich ausgeweitet werden.



Insgesamt gehen wir davon aus, dass unser Umsatz 2021 gegenüber 2020 im Bergbaubereich noch einmal anwachsen wird. Für die anderen Unternehmensbereiche erwarten wir insgesamt weiteres Wachstum oder zumindest wie etwa in der Lifttechnik Umsätze auf einem ähnlichen Niveau.



ABZ: Paus hat seine Vertriebsmannschaft kräftig ausgebaut, was war der Grund dafür?



Wolfgang Paus: Nun, wir hatten eine gewisse Fluktuation in unserer Mannschaft, was verschiedenste Gründe hatte – meist waren persönliche Dinge ausschlaggebend. Im Ergebnis führte das allerdings dazu, dass wir nun ein komplett neues Team zusammengestellt haben, dass zwar noch relativ jung ist, aber aus ausgewiesenen Branchenkennern besteht. Bernd Vienenkötter ist jetzt Vertriebsleiter für den Bereich Baumaschinen weltweit und bereits seit 30 Jahren im Bereich Baumaschinenvertrieb tätig. Er kam schon Mitte 2020 zu uns. Sebastian Willers kommt als gelernter Baumaschinen-Mechaniker aus der Technikschiene, kennt Baumaschinen aus dem Effeff und betreut den Vertrieb im Bereich Norddeutschland, also sowohl Kundenanfragen als auch Händlerbetreuung. Die gleiche Funktion hat Manuel Huppertz für den Bereich Süd sowie Österreich und die Schweiz übernommen, auch er hat eine tiefgreifende Baumaschinenhistorie hinter sich. Er ist bereits 22 Jahre im Baumaschinenvertrieb tätig und beschäftigt sich wie die Kollegen nun mit dem Auf- und Ausbau des Händlernetzes bei Paus.