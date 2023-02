Die Übergabe der Optimas Geräte ans ABC Rostrup vollzogen Rainer Schütte und Ralf Wolthuis (beide ABC Rostrup, v. l.), Franz-Josef Werner (Geschäftsführer Optimas) sowie Ewald Meyer (Schulungsleiter Optimas). Foto: Optimas

Rostrup (ABZ). – 2018 war dies ein PlanMatic. Unlängst kaufte das Unternehmen zudem die Pflasterverlegemaschine PaveJet S19, ein Vacu-Pallet-Mobil und den Handhobel Connect, zu denen kürzlich im Bau-ABC Rostrup die Übergabe stattfand. "Mit diesen Optimas-Maschinen beziehungsweise -Geräten haben wir nun Spitzentechnik permanent im Bau-ABC. Wir werden aber auch weiterhin wo notwendig auf die Optimas Unterstützung mit Personal und Gerät zurückgreifen", sagt Ralf Wolthuis, Ausbilder im Bau-ABC.

Die S19 ist laut Herstellerangaben mit einem wassergekühlten Viertaktmotor von 17,9 Kilowatt/24,3 PS Stärke ausgerüstet. Der Motor liefere so viel Kraft, dass 700 Kilogramm schnell gehoben, bewegt und angelegt werden können. Alle vier Räder sind gleichmäßig an der Lenkung beteiligt. Die Zwei-Achs-Drehschemel-Lenkung ist die Konstruktion, die das bodenschonende Befahren möglich macht. Ausgerüstet ist die S19 mit dem Optimas Pflastergreifer Multi6 M mit einem Endlos-Greifer-Drehgetriebe. Der Benutzer kann gleich nach der Anfahrt zum Verlegeort oder zur Aufnahmestelle den Greifer so drehen, dass das Aufnehmen beziehungsweise Verlegen des Steinpaketes ohne Verzögerung erfolgen kann, wie Optimas verspricht. Außerdem sei die Konstruktion so gestaltet, dass bündig direkt an Seitenwänden verlegt werden könne.

Im Optimas Vacu-Pallet-Mobil ist die Vakuum-Schlauchhebetechnik mit einem Fahrwerk mit zwei Gummiketten kombiniert. Zwischen den Ketten befindet sich eine Palettengabel, mithilfe derer die zu verlegenden, auf Paletten gestapelten Bordsteine (oder Platten, Mulden und so weiter) transportiert werden können. Der Auslegerarm lässt sich um 360 Grad schwenken und hat einen Arbeitsradius von 3 Metern. In diesem Radius kann er bis zu 140 Kilogramm heben und bewegen, in einem eingeschränkten Radius bis zu 200 Kilogramm. Er ist knickbar, sodass auch entlang an Wänden und Buschreihen oder um die Ecke gearbeitet werden kann. Das Vacu-Pallet-Mobil selbst wiegt 1290 Kilogramm. Es kann mit der Palettengabel bis zu 1600 Kilogramm Material bewegen. Angetrieben wird es von einem Dieselmotor Hatz Silent Pack mit 13 PS/9,6 Kilowatt, EU-Stufe V und Betriebsstundenzähler.

Neu beim Handhobel Connect ist das Steck- und Verschluss-System. Damit können die fünf Zwischenteile einzeln genutzt oder kombiniert werden. So entfällt das Zusammenschrauben wie bei der Vorgängerversion. Der Nutzer kann damit ein Feinplanum (Sand, Splitt oder ähnliche Untergründe) bis zu einer Breite von über 5 Metern abziehen. Die Modulbauweise lässt laut dem Hersteller stufenlose Einstellungen zu. Der Optimas Handhobel Connect mit Niveau-Schienen ist bestens einsetzbar beim Anlegen von Gehwegen, Parkplätzen, Hofeinfahrten und vielem mehr, wie das Unternehmen verspricht.