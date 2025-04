Augsburg (ABZ). – Die PCI Augsburg GmbH feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Firmenjubiläum. Gegründet 1950 als Poly-Chemie-Ingenieurgesellschaft mbH, entwickelte sich der einstige Zweimannbetrieb zu einem der führenden Hersteller bauchemischer Produkte in Deutschland.

Als Teil der Sika in Deutschland schreibt das Unternehmen seine Erfolgsgeschichte fort.

Mit der Neuentwicklung ,Beton-Emulsion' zur Verbesserung der Hafteigenschaften von zementären Mörteln gelang den Gründern Karl Strehle, Ingenieur in Augsburg, und Hans W. Schulz, Kaufmann in Frankfurt, bereits 1951 der Markteinstieg.

Der Mörtel-Haftzusatz war der passende Baustoff für die Wirtschaftswunderjahre und machte noch 1954 rund 75 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus. Als PCI Emulsion befindet sich dieses Produkt auch heute noch im Sortiment.

Innovative Produkte wie der 1959 eingeführte PCI FT Klebemörtel, der erste zementgebundene Fliesenkleber zur Verlegung im Dünnbettverfahren, machten das Unternehmen in den darauffolgenden Jahrzehnten zum Vorreiter in der Branche, heißt es.

93 Prozent lösemittelfrei

1981 sicherte sich PCI die Marktführerschaft im deutschsprachigen Fliesenverlegebereich mit der Einführung des ersten pulverförmigen Spezialfliesenklebers. Heute ist PCI Flexmörtel zum Gattungsbegriff für eine ganze Produktgruppe geworden.

Schon in den frühen 70er-Jahren brachte PCI nachhaltige Produkte auf den Markt. PCI Gisogrund war 1974 die erste lösemittelfreie Grundierung auf Kunstharzbasis für Gipsuntergründe. Heute sind nach Unternehmensangaben 93 Prozent der PCI-Produkte lösemittelfrei, rund 82 Prozent sind als sehr emissionsarm und mit EC1 –beziehungsweise EC1 PLUS-Siegeln gemäß GEV-EMICODE klassifiziert.

Professionelle Farbberatung

Mit PCI Durapox Premium Multicolor brachte PCI nach eigenen Angaben eine weitere Innovation auf den Markt. Der industrieweit erste Fugenmörtel, der individuell und passend zu jeder Fliese in Hunderten von Farbtönen verfügbar ist, wird durch das digitale Farblesegerät PCI Colorcatch Nano für professionelle Farbberatung komplettiert.

Seit Ende der 1970er-Jahre war die PCI vollständiger Teil der SKW Trostberg AG, die später den wesentlichen Bestandteil des Unternehmensbereichs Construction Chemicals der 2001 neuformierten Degussa bildete.

2006 wurde die PCI Teil von BASF, nachdem diese das Degussa-Bauchemiegeschäft erworben hatte. Ein Meilenstein in der weiteren Unternehmensgeschichte war dann der Erwerb des westeuropäischen Bauchemiegeschäfts von Henkel inklusive der Marke THOMSIT im Jahr 2017 durch BASF und dessen Integration in die PCI.

Seit Mai 2023 ist die PCI Augsburg GmbH mit ihren Produktmarken PCI und THOMSIT Bestandteil der Sika in Deutschland, ihre Produkte werden im neu aufgestellten Geschäftsbereich Sika Handel Bau vertrieben.

Ein weiterer Meilenstein war 2024 der weltweit erste verformungsfähige Fliesenkleber in CSA-Technologie. PCI Nanorapid wurde im Rahmen der Jahreskampagne zur technologisch hochentwickelten, nachhaltigen PCI-Nano-Linie auf den Markt gebracht.

Die ebenfalls 2024 neu eingeführte THOMSIT-Spachtelmassen-Generation stellt nach Information des Unternehmens eine weitere Innovation dar. Moderne, nachhaltige Bindemittel und spezielle Additive sorgen dafür, dass die neuen THOMSIT-Spachtelmassen eine schnelle Belegreife und einen sicheren Arbeitsfortschritt bieten.

Nachhaltigkeit ist im gesamten Sika Konzern ebenso wie bei der PCI Augsburg GmbH von enormer Bedeutung, Leitbild des täglichen Handelns und ein Eckpunkt der Konzernstrategie 2028.

Bei der Transformation der Bau- und Fertigungsindustrie in Richtung Netto-Null-Emissionen möchte Sika eine Vorreiterrolle einnehmen. Sika unterstützt deshalb die Science Based Target Initiative (SBTi) und ist Teil der wachsenden Gruppe führender Unternehmen, deren Emissionsreduktionsziele im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens stehen.

Daher hat sich Sika dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2050 das Ziel Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

"Vom Zweimann-Betrieb der Nachkriegszeit zu einem der führenden Hersteller bauchemischer Produkte – darauf kann man stolz sein", so Joachim Straub, Vorsitzender der PCI-Geschäftsführung. "Unser Erfolgsgeheimnis war schon immer, zu wissen, was der Markt braucht, so dass wir uns in Zukunft noch besser auf die sich ändernden Marktbedingungen einstellen können."

Daniela Schmiedle, Geschäftsführerin Sika Deutschland, ergänzt: "Aber dies gelingt nur in enger Zusammenarbeit mit Fachhändlern und Verarbeitern sowie dank der Leistung von engagierten Mitarbeitenden. Wir möchten daher an dieser Stelle sowohl den Kunden als auch dem PCI-Team für 75 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit danken und blicken sehr optimistisch in die Zukunft."